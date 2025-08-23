ಮೈಸೂರು: ಗೌರಿಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಳೇ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌರಿಗಣೇಶವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಪದ್ಧತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರಿ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇಂತಹ ಬಾಗಿನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಿದಿರಿನ ಮೊರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿದಿರಿನ ಮೊರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಡಗರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತವರುಮನೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬಾಗಿನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವ ಸಂಭ್ರಮ. ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತವರುಮನೆಯಿಂದ ಬಿದಿರಿನ ಮೊರದಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಹಸಿರು ಬಳೆ, ಸೀರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಗೌರಿ ಬಾಗಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಬಿದಿರಿನ ಮೊರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ನಗರದ ನೂರೊಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬಿದಿರಿನ ಬಾಗಿನದ ಮೊರವನ್ನು ಹೆಣೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಕೊಡಲು ಬಿದಿರಿನ ಮೊರ ಖರೀದಿಗೆ ನಗರದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಿದಿರಿನ ಮೊರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ. ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ಒಂದು ಜೊತೆ ಮೊರಕ್ಕೆ 180-200 ರೂಪಾಯಿ. ದೊಡ್ಡ ಮೊರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೊರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.
ಗೌರಿ ಬಾಗಿನದ ಮೊರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೊರ, ಬಾಗಿನದ ಮೊರ, ಏಳಡಿ ಮೊರ, ಚಿಬ್ಳು, ಅಕ್ಕಿ ಮೊರ, ಗೂಡೆ ಮೊರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮೊರಗಳನ್ನು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ವರ್ಷದ ಇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿನದ ಮೊರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಣೆಯುವುದು ಇವರ ಕೆಲಸ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೊರ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿದಿರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದುಕೊಡುವುದು ಇವರ ಕಾಯಕ.
ಬಾಗಿನ ಮೊರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳುವುದೇನು? ನಂಜನಗೂಡಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮೊರ ಹೆಣೆಯುವ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕಸುಬು ಇದು. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರಿ ಬಾಗಿನ ಎಂದು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಪೂಜೆಗೆಂದು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆಯಿಂದೀಚೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊನ್ನೆಯೆಲ್ಲ 180-190 ರೂ. ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಿದೆವು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ 180ಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಗೌರಿ ಬಾಗಿನ ಎಂಬುದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೊಡುವಂತಹ ತವರು ಮನೆ ಉಡುಗೊರೆ. ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಬಳೆ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೊರದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬ ಇದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮಂದಿರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಗಿನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿವರೆನ್ನದೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾಡುವಂತಹ ಹಬ್ಬವಿದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಬೊಂಬುಗಳು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೊಂಬುಗಳನ್ನು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬೊಂಬು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಸುಬಿಗೆಂದು ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಬೊಂಬನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಮೊರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ದೊಡ್ಡ ಮೊರ, ಚಿಕ್ಕ ಮೊರ, ಬೀಸಣಿಗೆ, ಇಡ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪೀಸ್ಗೆ 600 ರೂ.ಗಳು ಎಂಬಂತೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಕಸುಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೌರಿ - ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ; ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ