ಮೈಸೂರು: ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಂದು ಹುಲಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹೆಂಡತಿ ಬಂಧನ

ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಹಾಕಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

Hunsur Rural Police Station
ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2025 at 5:51 PM IST

2 Min Read
ಮೈಸೂರು: ಪತಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಚಾಲಾಕಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಲ್ಲಾಪುರಿ(40) ಬಂಧಿತ ಪತ್ನಿ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ(45) ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ಪತಿ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಪತಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹುಲಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಮಂಡ್ಯದ ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕದಂಪುರ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಈ ದಂಪತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಇಬ್ಬರೂ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಡಕೆ ತೋಟದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೋಟದಲ್ಲೇ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ಸಾಲದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಗಂಡನನ್ನು ತೋಟದ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಳು.

ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು: ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪತ್ನಿ ಸಲ್ಲಾಪುರಿ ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಹುಲಿ ಎಳೆದೊಯ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಳು.

ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ತಾವು ಸಹ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆಗ ತೋಟದ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕ ಹಾಕಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಗಮನಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ತಾನು ಮಾಡಿರುವ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿವೆ.

15 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರದ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತ್ಯ: ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಸಾಲಗಾರರ ಕಾಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೋಟದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತ ಪಟ್ಟರೆ 15 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪತ್ನಿ, ಗಂಡನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗಂಡನನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿವೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ಗಂಡನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಗಂಡನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹುಲಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದೆ ಎಂದು ಕತೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ, ತಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮೃತದೇಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

