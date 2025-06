ETV Bharat / state

ನನ್ನ ಒಂದು ಕಣ್ಣು, ಹೃದಯ ಮಂಡ್ಯದ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ: ಮೈಶುಗರ್ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭಾವುಕ - MY EYES BE ON MANDYA

Etv Bharat ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : June 7, 2025 at 5:01 PM IST 3 Min Read