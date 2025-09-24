ETV Bharat / state

ಹುಲಿವೇಷ, ಕೋಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಾಸೆಯ ಕಲಶ ರಚನೆಯೇ ಕಾಯಕ: ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾರ್ಯ!

Muslim Person making Kalasha
ಕಲಶ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ರಫೀಕ್​ (ETV Bharat)
ಮಂಗಳೂರು: ದೈವಗಳ ನಾಡು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಗಳ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಕೋಲಕ್ಕೆ ತಾಸೆಯ ಸದ್ದು ಬೇಕೆ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷ ಕುಣಿತವು ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗೂ ಬೇಕು ತಾಸೆ. ಈ ತಾಸೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಕಲಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಓರ್ವ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಿಂಧೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೌಹಾರ್ದದ ಕಾಯಕ ನಡೆಸುವ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹುಲಿ ವೇಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ತಾಸೆಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ತಾಸೆಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ತಾಸೆಯೊಳಗಿನ ಕಲಶ. ಈ ಕಲಶ ಕರಾವಳಿಯ ಸೌಹಾರ್ದದ ಬೆಸುಗೆ.

ಕಲಶ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ರಫೀಕ್​ (ETV Bharat)

ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾದನೆ ಹಾಗೂ ಹುಲಿವೇಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಾದ್ಯ ಪ್ರಕಾವಾದ ತಾಸೆಯ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಭಾಗವಾದ ಕಲಶ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಎಡಪದವಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ರಫೀಕ್​ ಅವರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಸೆ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಕಲಶ. ಕಲಶ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಫೈಬರ್​, ಕುಟ್ಟಿ ಹಗ್ಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಗಿದು ತಾಸೆಯ ಹೊರಗಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಲಶ ರಚನೆ ಮಾಡುವವರು ಹಾಗೂ ತಾಸೆ ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪೈಕಿ ರಫೀಕ್​ ಅವರು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಮೂಲಕ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ.

ಕಲಶ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ರಫೀಕ್​ (ETV Bharat)

ಶೇಕ್​ ಅಮೀರ್​ ಹುಸೇನ್​ ಹಾಗೂ ಕುಲ್​ ಸುಂಬಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ರಫೀಕ್​ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಾಮ್ರದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರು. ತಂದೆ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಈ ತಾಸೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಲಶದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮೆಷಿನ್​ ಬಳಸದೆ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಲಶದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕಲಶದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇವರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಅನೇಕರು ತಾಸೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಈ ವೃತ್ತಿ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಅವರು, "ನನಗೆ ಈಗ 58 ವರ್ಷ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೈಯಿಂದಲೇ ಗುದ್ದಿ ಒಂದು ಕಳಶ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಈಗ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಲಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಣ್ಣ ತಾಸೆ ಈಗ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ. ಇದು ರೆಡಿಮೇಡ್​ ಆಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಹಾಗೂ ತಾಸೆಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಿ ಗುದ್ದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾನು ತಂದೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಧರ್ಮ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಲಶ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ರಫೀಕ್​ (ETV Bharat)

ಕಲಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗೆ?: ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋ ತೂಕದ ತಗಡನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ತಗಡಿಗೆ ಗುದ್ದಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ತಾಸೆಯ ಕಲಶ ಆಗಬೇಕಾದರೆ 7-8 ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸುತ್ತಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಕೈಯಿಂದ ಗುದ್ದಬೇಕು. ನಂತರ ಅದು ಡೂಮ್​ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫಿನಿಶಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಶೈನಿಂಗ್​ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಸೆಯವರು ಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಾಗ ಇವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಕಲಶವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕಲಶವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ!: ತಾಸೆಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ಎಂತಹ ಕಿವಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗುಂಯ್​ ಗುಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಬರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಚರ್ಮದ ತಾಸೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಲಶ ಇಟ್ಟಾಗ ಭಾರೀ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ಸೈಜ್​ ಪ್ರಕಾರ ಸಣ್ಣದು ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶಬ್ದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವುದು, ದೂರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಮಿ, ಚೌತಿ, ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭ ಹುಲಿವೇಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್​ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ದೈವಾರಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ತಾಸೆಯ ಕಲಶ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ರಫೀಕ್​ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾಕ್ಕೆ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ; 10 ದಿನ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

