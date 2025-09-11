ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದ ಹೆಸರುಕಾಳು, ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು ಕೃಷಿ ವಿವಿಗೆ ವಾಪಸ್
ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯಿಂದ ಹೆಸರು, ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮೆಂತೆ ಮತ್ತು ಆರು ಪ್ಯಾಕ್ ಹೆಸರು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಶುಕ್ಲಾ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು.
ಧಾರವಾಡ: ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಹೆಸರುಕಾಳು ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಹೆಸರು, ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನು -80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯಿಂದ ಹೆಸರು, ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಆರು ಪ್ಯಾಕ್ ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನು ಶುಬಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಎರೆದು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಈ ಎರಡು ಬಗೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು -80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಜುಲೈ 15 ರಂದು ತಂದಿದ್ದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಈಗ ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ತಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಈಗ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೊಸಮನಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಕಾಳುಗಳು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು ಈಗಲೂ ಸಹ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕಾಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಧಾರವಾಡದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಪಿ ಎಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಹೆಸರುಕಾಳು ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯಕಾಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 17ಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿ -80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ 18ಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಂತರ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು ಹಾಗೂ ಹೆಸರುಕಾಳು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ -80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶ, ಗುಣಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿವಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೂ ಇದರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
