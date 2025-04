ETV Bharat / state

ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೀಚ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವು, ಮತ್ತೋರ್ವ ನಾಪತ್ತೆ - TWO SWEPT AWAY AT SURATKAL BEACH

ಕಡಲತೀರ ( IANS File Photo )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : April 16, 2025 at 10:16 AM IST 1 Min Read