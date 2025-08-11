ETV Bharat / state

ಮಲೆನಾಡಲ್ಲೂ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ: ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಜಾಲಿ ಮಾಡಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ - MUD GAMES MADNESS

ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಓಟ, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ವಾಲಿಬಾಲ್,‌ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿ‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಜೆಸಿಸ್​ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್​ ಕಲ್ಚರಲ್​ ಕ್ಲಬ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು.

ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಜಾಲಿ ಮಾಡಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2025 at 12:12 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜೆಸಿಸ್​ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್​ ಕಲ್ಚರಲ್​ ಕ್ಲಬ್​ ವತಿಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಹೊರವಲಯ ಗೊಂದಿ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಮುಖಾಂತರ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದವರನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಗರದವರು ದೈನಂದಿನ ತಮ್ಮ‌ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಒಂದು ದಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರತು ದಿನ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟ, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ವಾಲಿಬಾಲ್,‌ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿ‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ‌ ಜೆಸಿಸ್​ನ ಎಲ್ಲಾ‌ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರು ಭಾಗಿ: 15 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕ, ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ, 20 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ, 30 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನರಿಗೆ, 40 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಹಾಗೂ 50 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ಸ್ಫರ್ಧೆಯ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೋಡುಗರು ಸಿಳ್ಳೆ‌, ಕೇಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಗೊಂದಿ ಚಟ್ನಳ್ಳಿಯ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಜಮೀನನ್ನು ಜೆಸಿಸ್​​​​​ ಅವರು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಸರು ಮಾಡಿಸಿ, ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯ ಸುತ್ತ ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜೆಸಿಸ್​ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಗರದ ಮಕ್ಕಳಿಕೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಗರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು, ಹಾಗೇ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರಿಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಊಟವಾಗಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಕೊಟ್ಟೆ ಕಡುಬು, ಒತ್ತು ಶಾವಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂದಿನ (ಭಾನುವಾರ) ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಪಟುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ರೇಖಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಹೊಸನಗರದಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ಣೇಶ್​​ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ.‌ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯಬೇಕು. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೈತ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯಲು ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ (ETV Bharat)
