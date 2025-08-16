ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಜೋಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ವಿಮಾನ ಸೌಕರ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಲ ಸಾರಿಗೆಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ವರದಿ ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶರಾವತಿ ನದಿ ನೀರು ತಾಳಗುಪ್ಪದ ತನಕ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿನ ಮರದ ಬುಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದುದಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಕೋಟೆಗಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕೋಚಿಂಗ್ ಡಿಪೋ ಕಾಮಗಾರಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಈಗ ಫಲ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ರೈಲುಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಡೆ ಬರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕೋಟೆಗಂಗೂರು ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಡಿಪೋಗೆ ಯಾವ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಹರಿಹರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಶಿಕಾರಿಪುರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಆಗಿದೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಭೂ-ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ₹25 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದೆ. ತಾಳಗುಪ್ಪದಿಂದ ಹೊನ್ನಾವರದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಳಗುಪ್ಪದಿಂದ ಶಿರಸಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಈ ಎರಡು ಕಡೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯ ಸರ್ವೇ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 3,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಕರಾವಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಸರ್ವೇಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗುಂಬೆಯ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋಟೆ ಗಂಗೂರಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನೂಂದು ಅರಸಾಳುವಿನಿಂದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂಂದ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.
ವಿಐಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ: ವಿಐಎಸ್ಎಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸೈಲ್ನಿಂದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಐಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಬರಬೇಕಾದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ನಡುವೆ ಸರ್ವೇಗೆ ಇಲಾಖೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಮಾನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಿದೆ. ಕೊಡಚಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿನ ಕೇಬಲ್ ಕಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಿಂಹಧಾಮದಿಂದ ಆನಂದಪುರಂವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರು.
