ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಶೇ.50 ರಿಯಾಯಿತಿ: ಫೈನ್​ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರುದ್ದದ ಚಲನ್ ಪಡೆದ ವಾಹನ ಸವಾರರು

ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಶೇ.50% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಹನ ಸವಾರರು, ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರುದ್ದದ ಚಲನ್​ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರುದ್ದದ ಚಲನ್ ಪಡೆದ ವಾಹನ ಸವಾರರು (ETV Bharat)
ದಾವಣಗೆರೆ: ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಶೇ.50% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೂ ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ ಉದ್ದನೆಯ ಚಲನ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಬಿಲ್ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರುದ್ದದ ಚಲನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ ಸವಾರ (ETV Bharat)

ಶೇ.50% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಾಹನ ಸವಾರರು ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರುದ್ದದ ಚಲನ್‌ ಪಡೆದರು.

ಗಾಂಧಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್​​ನ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು 22 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದ್ದು, ಶೇ.50% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 11 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿದರು. ಉತ್ತರ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಜಯಶೀಲಾ ಅವರು ದಂಡ ಕಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಉದ್ದನೆಯ ಚಲನ್​ ತೆಗೆದು ವಾಹನ ಸವಾರನಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಕೆಲವರು ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಐದಾರು ಮಾರಿನಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಚಲನ್‌ ಪಡೆದರು. ಯಾರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರುದ್ದದ ಚಲನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ ಸವಾರ (ETV Bharat)

ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಜಯಶೀಲಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಸರ್ಕಾರ ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಶೇ.50% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಜನ ಸಾಲು ಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 10 ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೂ ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನ ಸವಾರರು ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉದ್ದನೆಯ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಬಿಲ್​​ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಶೇ.50% ರಷ್ಟು ದಂಡ ಪಾವತಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ನೂರಾರು ಉದ್ದನೆಯ ಬಿಲ್​ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ - ಶೇ 50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯತಿ ಆಫರ್ ಇಂದು ಅಂತ್ಯ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ 89 ಕೋಟಿ ರೂ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಚೇರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು​ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ

