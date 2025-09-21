ETV Bharat / state

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಮೂರನೇ ಮಗುವೂ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆಗೆಸೆದು ಕೊoದ ಪಾಪಿ ತಾಯಿ

ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಸುಳೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯೇ ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದು ಕೊಲೆಗೈದ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಗುವನ್ನು ಕಾಲುವೆಗೆಸೆಯಲು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿ- ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ
ಮಗುವನ್ನು ಕಾಲುವೆಗೆಸೆಯಲು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿ- ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)
September 21, 2025

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಸುಗೂಸನ್ನು ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೋರಣಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ದೇವಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದ ತಾಯಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ದೇವಿಯ ಪತಿ ಸರೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಈ ದಂಪತಿ ತೋರಣಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. ಮೂರನೆಯ ಮಗುವೂ ಹೆಣ್ಣಾದ ಕಾರಣ ಕೋಪಗೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ದೇವಿ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಮಗು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗೋಳಾಡಿ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಮಾಯಕಳಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮಗು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಪತಿ ಸರೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ತೋರಣಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ತಾಯಿಯೇ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ತಾನೇ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಆಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದಾಗಿ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತೋರಣಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಮೃತದೇಹ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ ತನ್ನ ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದ ಘಟನೆ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತುಮಕೂರಿನ ಶಾಂತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ ಹೇಮಲತಾ ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪಿ. ಮಗಳು ತನ್ವಿತಾ ಕೊಲೆಯಾದ ಬಾಲಕಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹೇಮಲತಾ ಮಗಳನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿದ್ದಾಳೆ. ಬಾಲಕಿಯ ಚೀರಾಟ ಕೇಳಿದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಓಡಿ ಬಂದು ತಾಯಿಯ ಕೈಯಿಂದ ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದಾಗಲೇ ತನ್ವಿತಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ತಾಯಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬರಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡು, ಅದೇ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು.

ರೇಖಾ ಎಂಬಾಕೆ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ತಾಯಿ. 12 ವರ್ಷದ ಸಂಜನಾ ಎಂಬ ಬಾಲಕಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಕೊಲೆಯಾದ ನತದೃಷ್ಟೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ರೇಖಾಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.

