ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಆನ್​ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ; ಹೀಗಿದೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು - ONLINE BETTING CASE

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನ್​ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೂ ಜನರು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆನ್​ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ (Getty Images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 27, 2025 at 8:45 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದಿನ ಹೈಟೆಕ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆನ್​ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ವಯೋವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಭೂತ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದಾಟ ನಂಬಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಹಣ ಕಳೆದು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನೇ ದಂಧೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1,193 ಆನ್​ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 415ರಷ್ಟಿದ್ದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ, 2024ರಲ್ಲಿ 327ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರವೆಂಬಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ 451 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​ನತ್ತ ಯುವ ಜನರು ವಾಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ: ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​ನಿಂದ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಆನ್​ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್​ಗೆ ಅಂಕುಶ ಹಾಕಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ ಕರಡು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಕಳೆದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಆನ್​ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಗೀಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬಣ್ಣ-ಬಣ್ಣದ ಆಕರ್ಷಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯೇನಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್​​ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಷನ್​ಗೆ ಆಡುವ ಈ ಮಂದಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಪದಿಂದ ಹೊರಬರಲಾಗದಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ: ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಡುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 451 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಅವಳಿ ನಗರವಾದ ಹುಬ್ಬಳಿ-ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 120 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಗದಗ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

2024ರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳಿ-ಧಾರವಾಡ 73 ಹಾಗೂ 2023ರಲ್ಲಿ 144 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಸ್ಕಿಲ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ (ಡ್ರೀಮ್​ ಇಲೆವೆನ್​), ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್​ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​​ ಒಳಗೊಂಡ ಆಟಗಳೂ ಸಹ ನಿಷೇಧದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್​ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಬಂಧನ: ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೋಟೆಲ್, ಮಾಲ್, ಶಾಪ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮನರಂಜನೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯುವಕರು ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಆನ್​ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ (ಟಾಪ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವು) ಹೀಗಿದೆ:

ಜಿಲ್ಲೆ 202320242025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ14473120
ಬೆಂಗಳೂರು1126662
ಬಳ್ಳಾರಿ 141841
ಗದಗ142237
ವಿಜಯನಗರ193035
ಬೀದರ್212233
ಕೋಲಾರ22026

