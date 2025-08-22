ETV Bharat / state

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1.91 ಲಕ್ಷ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 41,884 ಮಂದಿ ಸಾವು: ಈ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು - ACCIDENTS IN KARNATAKA

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಘಡಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

more-than-40-thousand-people-died-in-accidents-in-karnataka-in-three-and-half-years
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 22, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read

ವಿಶೇಷ ವರದಿ : ಭರತ್ ರಾವ್ ಎಂ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅತಿವೇಗ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಹಿತ ಚಾಲನೆ, ಪಾನಮತ್ತ ಚಾಲನೆ, ಶಿಸ್ತುಪಥ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1.93 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 41,884 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆಮ 97,402 ಜನರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಸಾವು-ನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಸ್ತೆ, ಅನಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಪ್ಸ್ ಹಾಕಿರುವುದು, ವೇಗದ ಚಾಲನೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಜಾರಿಗೊಳಿಸದ ಪರಿಣಾಮ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.

more-than-40-thousand-people-died-in-accidents-in-karnataka-in-three-and-half-years
2022ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಯಾವಾಗ, ಎಷ್ಟು ಅಪಘಾತ? : 2022ರಲ್ಲಿ 37,848 ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 11,531 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 41,347 ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ 11,533 ಜನರು ಹಾಗೂ 2024ರಲ್ಲಿ 42,634 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 11,883 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. 2025ರ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 24,755 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 6,937 ಜೀವಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸದನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

more-than-40-thousand-people-died-in-accidents-in-karnataka-in-three-and-half-years
2023ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.40 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ 1.24 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಳಿವೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸದ ಪರಿಣಾಮ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.

more-than-40-thousand-people-died-in-accidents-in-karnataka-in-three-and-half-years
2024ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಈ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಹೆಚ್ಚು : ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಪಘಾತ ತಡೆಯಲು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು 100 ಕೀ.ಮೀ.ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

more-than-40-thousand-people-died-in-accidents-in-karnataka-in-three-and-half-years
2025ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ.. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ದಂಡ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶೇ.50 ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿವೆ 942 ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ : ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 942 ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಗಳಿರುವುದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ 5 ಅಪಘಾತಗಳು ಅಥವಾ 10 ಮಂದಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 214 ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್​​ಗಳ ಪೈಕಿ, 191 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು 232 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

more-than-40-thousand-people-died-in-accidents-in-karnataka-in-three-and-half-years
ಅಪಘಾತ ತಗ್ಗಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು (ETV Bharat)

ಅಪಘಾತ ತಗ್ಗಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು: ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ರಸ್ತೆ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಲಾರ್ ಬ್ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಜಂಕ್ಷನ್ ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್, ಹಾಗೂ ಮೇಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ತಪಾಸಣೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಲುವು ತಿಳಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಬೈಕ್​​​ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆ ಪುನಾರಂಭ

ವಿಶೇಷ ವರದಿ : ಭರತ್ ರಾವ್ ಎಂ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅತಿವೇಗ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಹಿತ ಚಾಲನೆ, ಪಾನಮತ್ತ ಚಾಲನೆ, ಶಿಸ್ತುಪಥ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1.93 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 41,884 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆಮ 97,402 ಜನರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಸಾವು-ನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಸ್ತೆ, ಅನಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಪ್ಸ್ ಹಾಕಿರುವುದು, ವೇಗದ ಚಾಲನೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಜಾರಿಗೊಳಿಸದ ಪರಿಣಾಮ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.

more-than-40-thousand-people-died-in-accidents-in-karnataka-in-three-and-half-years
2022ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಯಾವಾಗ, ಎಷ್ಟು ಅಪಘಾತ? : 2022ರಲ್ಲಿ 37,848 ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 11,531 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 41,347 ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ 11,533 ಜನರು ಹಾಗೂ 2024ರಲ್ಲಿ 42,634 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 11,883 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. 2025ರ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 24,755 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 6,937 ಜೀವಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸದನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

more-than-40-thousand-people-died-in-accidents-in-karnataka-in-three-and-half-years
2023ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.40 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ 1.24 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಳಿವೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸದ ಪರಿಣಾಮ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.

more-than-40-thousand-people-died-in-accidents-in-karnataka-in-three-and-half-years
2024ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಈ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಹೆಚ್ಚು : ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಪಘಾತ ತಡೆಯಲು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು 100 ಕೀ.ಮೀ.ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

more-than-40-thousand-people-died-in-accidents-in-karnataka-in-three-and-half-years
2025ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ.. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ದಂಡ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶೇ.50 ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿವೆ 942 ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ : ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 942 ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಗಳಿರುವುದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ 5 ಅಪಘಾತಗಳು ಅಥವಾ 10 ಮಂದಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 214 ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್​​ಗಳ ಪೈಕಿ, 191 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು 232 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

more-than-40-thousand-people-died-in-accidents-in-karnataka-in-three-and-half-years
ಅಪಘಾತ ತಗ್ಗಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು (ETV Bharat)

ಅಪಘಾತ ತಗ್ಗಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು: ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ರಸ್ತೆ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಲಾರ್ ಬ್ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಜಂಕ್ಷನ್ ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್, ಹಾಗೂ ಮೇಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ತಪಾಸಣೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಲುವು ತಿಳಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಬೈಕ್​​​ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆ ಪುನಾರಂಭ

For All Latest Updates

TAGGED:

ACCIDENT CASESBENGALURUರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತACCIDENTS IN KARNATAKA

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಇವರೇ ನೋಡಿ ದ್ರಾವಿಡ್​ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ; ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ 'ಮಹಾಗೋಡೆ'ಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದ ಬೌಲರ್​ಗಳಿವರು!

ನುಗ್ಗೆ ಬೆಳೆದು ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿದ ರೈತ: ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ತಂದ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು.. ಎಕರೆಗೆ 1ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ!

ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್: 3-4 ಕಡೆ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​​ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಲೆದಾಟ?..

ಹೆಚ್ಚಿದ BE6 ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್​​ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ!; 300 ರಿಂದ 999 ಯುನಿಟ್​ಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.