ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡಿರುವ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್​.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಆರ್.ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

mlc-r-rajendra-reacts-to-mla-h-c-balakrishna-statement-on-k-n-rajanna
ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಆರ್.ರಾಜೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2025 at 8:21 AM IST

2 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರೇ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೆಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಆರ್.ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.‌

ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಶಾಸಕ ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಆರ್.ರಾಜೇಂದ್ರ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಹುಚ್ಚು. ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಣ್ಣ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​​ ಹಾಡೇನೂ ಹಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಜಣ್ಣ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ.‌ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಂಘದ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ?. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಣ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ ಬಳಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಂತರ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ‌. ಯತ್ನಾಳ್ ಆಗಲೇ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ ಬಳಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋಗುವುದು ಎಂದರು.

ಕೆಲವರಿಗೆ ಓಲೈಕೆಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಚಟ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ ವೋಟು ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ಯಾರದ್ದೋ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದರೆ ವೋಟು ಬರಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಓಲೈಕೆಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಚಟ.‌ ರಾಜಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಮೈಲೇಜು. ಷಡ್ಯಂತ್ರದಿಂದ ತಾನೇ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆಸಿದ್ದು ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್.ರಾಜೇಂದ್ರ ಪರೋಕ್ಷ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರವೇ: ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಚು ಪಿತೂರಿಯಿಂದ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಣ್ಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ. ರಾಜಣ್ಣ ಯಾವತ್ತೂ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ದ ಮಾತಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹೋದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರವೇ. ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೋ ತೋರಿಸಿದರೆ, ನಮಗೆ ಮತ ಪಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಾಸಕ ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು?: ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್​.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ''ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ. ಅವರ ಭಾಷೆ, ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದೂ ಷಡ್ಯಂತ್ರ್ಯವೂ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ವಿರುದ್ದ ಇವರು ಆಡಿದ ಮಾತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇಕಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿ ಹೊರಹೋಗಲು ಪಿತೂರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ''ರಾಜಣ್ಣ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ, ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ಬ್ರೇನ್​ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್​ ಮಾಡಿಸಿ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಹೊಸ ಬಾಂಬ್​ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.

