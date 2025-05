ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು : ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಬೃಹತ್‌ ಪಾಲಿಕೆ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೇಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೂನ್ಯದ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವೇ?: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಧನ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ?. ನೀವು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ?. ಏನಿಲ್ಲ, ಶೂನ್ಯ. ಶೂನ್ಯದ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವೇ?. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರ್ತಾರಂತೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಹೆಚ್​ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು (ETV Bharat) ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿಲ್ಲ. ಪಹಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೊಕೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ವೇಯರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸೀಮೆ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಜನಗಳ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಗೂ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧನ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ : ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 96,000 ಕೋಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಏಳೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಲ ಇದ್ದು ನೀವು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು. ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಡಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜನರ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲ : ಮುಡಾ ಹೋಗಿ ಈಗ ಮುಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೈಸೂರಿನವರೇ ಆಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಕೊಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 84,000 ಜನರು ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಸೈಟ್​ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಡಾದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಯಾರು ಹೊಣೆ?. ಸಿಎಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಲೂಟಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಲೂಟಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ?. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಎರಡನೆ ಬಾರಿ ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆ ಅವಧಿಗೆ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆಯೇ?, ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಎಲ್​ಎಗಳು ಬೃಹತ್ ಮೈಸೂರು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಆ ಎಲ್ಲ ಎಂಎಲ್​ಎಗಳು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್​ನವರೇ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಸೈಟ್​ಗಳು ಯಾರದ್ದು?. ಇವೆಲ್ಲಾ ಎಂಎಲ್​ಎಗಳದ್ದೇ. ಜನರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬೃಹತ್ ಮೈಸೂರು ರಚನೆಯಾದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೂರರಷ್ಟು ಸೈಟ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೈಟ್​ಗಳಿವೆ: ಶಾಸಕ ಜಿ. ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಅವರದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೈಟ್​ಗಳಿವೆ. ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ - BJP POSTER AGAINST CONGRESS

