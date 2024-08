ETV Bharat / state

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ: ಹೆಚ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ - H Vishwanath

ಹೆಚ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ (ETV Bharat)

ಮೈಸೂರು: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಬಗ್ಗುವುದು, ಜಗ್ಗುವುದು ಬೇಡ. ಮೊದಲು ಕಾನೂನಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಬೇಕು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಡಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಂಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. ಜನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿವುದು ಉತ್ತಮ( it is better to resign and get out) ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್​ ವಿಶ್ವನಾಥ್​​ ಹೇಳಿದರು.