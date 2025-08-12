ಬೆಂಗಳೂರು: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನೇತಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನ ಕಥೆ ಮುಗಿದಂತೆ. ನಾನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಡುವಾಗ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜಕಾರಣ ಎಂದು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದರೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬೀಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸಚಿನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಜಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವರಿಷ್ಠ ನಾಯಕನನ್ಮ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆತ ಮುಗಿದ ಎಂದರ್ಥ. ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ್ದರು. ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಹೆಸರು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿತು.
ನಾನು ಸದನದ ಸದಸ್ಯ, ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಚಿವರೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಮಾತನಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು ಕತೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು? ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ರಾಹುಲ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ನಾಗೇಂದ್ರರನ್ನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವಸರದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಮುಂದುವರಿದು, ನಾನೂ ಕೂಡಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದವನು. ಮೂರೂ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದವನು. ನನ್ನ ಝಂಡಾ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅಜೆಂಡಾ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಎಂದ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ರಾಜಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಅಂತಾ ಯಾರೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಬಾಂಬೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಬಾಂಬ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬುಕ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಮೂರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಂತೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಆಗ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಿಚಾಯಿಸಿದರು. ಮೇಲ್ಮನೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಚಿವರನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಸಿಎಂ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
