ಅಸಮಾನತೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯೇ?: ಸಿಎಂಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ
ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಎಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 14, 2025 at 6:38 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಅಸಮಾನತೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಸಮಾನತೆ ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಉಳಿದ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ವಾ? ಅಸಮಾನತೆ ಶ್ರೀಮಂತ–ಬಡವರ ನಡುವೆಯೂ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತ–ಅವಿದ್ಯಾವಂತರ ನಡುವೆಯೂ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರ ನಡುವೆಯೂ ಇದೆ. ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಹಲವು ಮುಖಗಳಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ಅಧಿಕಾರದ ಅಸಮಾನತೆ, ಮತೀಯ ಅಸಮಾನತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆಯೇ ಅಸಮಾನತೆ ಇಲ್ವೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ?. ನೀವೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾನತೆಯ ಪೀಡಿತರೇ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಓಟ್ ಚೋರಿಯ ಆರೋಪ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಾಜಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಅಸಮಾನತೆ ಅಲ್ವೆೇ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಜಗತ್ತಿಗೇ ಸಮಾನತೆ ಮಿತೃತ್ವ, ಭ್ರಾತ್ರತ್ವದ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಗಲಮೇಲೇರಿದಾಗ ಅಸಹಿಷ್ಣುಗಳಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತೋರುತ್ತೀರಿ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾನೇ ತಾವು ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಅದ್ಯಕ್ಷರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿಸಿದಿರಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನು? ಸದನದೊಳಗೆ “ನಮಸ್ಥೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ” ಅಂದರು, ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ತುತಿ ನಿಮ್ಮಗಳಿಂದ ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಅಸಮಾನತೆ ತೋರಿದಿರಿ. ಇನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಯಾರು ಅಸಮಾನತೆ ತೋರಿದ ಕಾರಣ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಾವು ಸ್ವತ: ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಪಕ್ಷದ ದೆಹಲಿನಾಯಕರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮದೇ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹಲುಬಿದ್ದೀರಿ ಕೂಡ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲೂ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೇ ಅನ್ನುವ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಎದುರು ಸಮಾನವಾಗಿ, ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದವರು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದೊಳಗಿರುವ ಅಷ್ಟೂ ಜಾತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅವರು ಯಾವ ಮೂಲ ಆಶಯದಿಂದಗೆ ಮತಾಂತರ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಅಲ್ವೆ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ಟೊಳ್ಳುವಾದ ಮಾಡುವ ನೀವು ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೇಲೆ ಬೆರೆಳು ತೋರಿಸುವ ನೈತಿಕೆತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆತ್ಮಾನು ಸರ್ವಭೂತೇಶು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಏಕೈಕ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ; ಸರ್ವೇಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ; ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅನ್ನುವ ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ; ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎಂದು ಲೋಕದ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದ ಮತಗ್ರಂಥಗಳು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸಿದರೆ, ತಮ್ಮ ಮತದವರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸಿದರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಲೋಕದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸಿತು, ಲೋಕದ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಒಂದು ವೇದ ಮಂತ್ರ, ಒಂದು ವಚನ, ಒಂದು ದಾಸವಾಣಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ವೇದಗಳಿರಬಹುದು, ವಚನಗಳಿರಬಹುದು, ದಾಸವಾಣಿ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಬುದ್ಧ, ಬಸವಣ್ಣ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ, ಕನಕದಾಸರಂತವರನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಾತಿಯತೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲೂ ಜಾತಿಗಳಿವೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಲ್ಲೂ ಜಾತಿಗಳಿವೆ; ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವೂ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಜಾತ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು, ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅಸಮಾನತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ವೇದಗಳಿವೆ, ವಚನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂಗೆ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
