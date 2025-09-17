ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬೇಕು: ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : September 17, 2025 at 12:01 PM IST
ರಾಯಚೂರು: "ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವೊಂದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿಜಯಪುರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಸನಾತನ ಹಿಂದು ಧರ್ಮ ಉಳಿಯಬೇಕು. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಯುವಕರೇ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದರು.
"ನಾನೇನು ಜಾದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ವೇದಿಕೆ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಓಡಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುತ್ವದ ಜತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಲೆಯಬಾರದು. ಅಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನೀವಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ಸಿಎಂ 11 ಸಾವಿರ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಎನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ, ನವರಾತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವಗಳಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರು.
"ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅನ್ನುವವರಿಗೆ ನಾನು ಬೈಯ್ದಾಗ ಈ ವೇಳೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೊ ಬೈಯಿರಿ ಅಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಶಾಸಕರೋರ್ವರು ಆ ರೀತಿ ಬೈಯಬೇಡಿ ಅಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದ ಶಾಸಕರು, "ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದೇ ಓಂದು ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ. ಆದರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ತೂರುತ್ತೀರಿ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಂಚತೀರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಲಿತರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುವ ನಾಟಕ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದು ಧರ್ಮದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದರೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಎನ್ನಲೇಬೇಕು" ಎಂದರು.
"ವಕ್ಫ್ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಭೂಮಿ ಉಳಿಯಿತು. ಸಿಎಂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದರು.
"ಹಿಂದುಗಳ ಪರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಡಿಜೆ ಹಾಕಲು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲವಂತೆ, ಉಳಿದವರು ಎಷ್ಟು ಕೂಗಾಡಿದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಬಜರಂಗದಳ, ವಿಹೆಚ್ಪಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಯುವಕರು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದುಗಳು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ- ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು" ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಯತ್ನಾಳ್ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಲಿ, ನಾನು ಹೆದರಲ್ಲ: ಯತ್ನಾಳ್