ಡಿಕೆಶಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ; ಆಹ್ವಾನ ನೀಡದ್ದಕ್ಕೆ ಮುನಿರತ್ನರಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ಮತ್ತಿಕೆರೆಯ ಜೆ.ಪಿ.ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

MLA muniratna protest against bengaluru nadige program by dcm d k shivakumar
ಬೆಂಗಳೂರು ನಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಆಕ್ರೋಶ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 12, 2025 at 1:22 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜೆ.ಪಿ. ಪಾರ್ಕ್​​​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡೆಸಿದ 'ಬೆಂಗಳೂರು ನಡಿಗೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಕಂಡುಬಂತು.‌ ತಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡದೆ, ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್ ಗಣವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿಯೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು(ಭಾನುವಾರ) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೆ.ಪಿ. ಪಾರ್ಕ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದರು. ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೇಳೆ ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಆರ್‌ಎಸ್​​ಎಸ್ ಗಣವೇಷದಲ್ಲಿಯೇ ಜೆ.ಪಿ. ಪಾರ್ಕ್​​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.‌ ಮುನಿರತ್ನ ಬಂದರೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ‌. ಶಾಸಕರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸದೇ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಪಾರ್ಕ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

MLA muniratna protest against bengaluru nadige program by dcm d k shivakumar
ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಮುನಿರತ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ: ''ಏಯ್ ಕರಿ ಟೋಪಿ ಬಾರಯ್ಯ'' ಈ ಕಡೆ ಎಂದು ವೇದಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮುನಿರತ್ನರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುನಿರತ್ನ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮುನಿರತ್ನ ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂದು ಮೈಕ್ ಪಡೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.‌ ಆಗ ಸಂತೋಷ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮುನಿರತ್ನ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಪೋಸ್ಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಂಸದ, ಶಾಸಕರ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ?. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶಭರಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಗಲಾಟೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಮೈಕ್ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು.‌

ಸಹನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮುನಿರತ್ನ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮುನಿರತ್ನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.‌ ಬಳಿಕ ಪಾರ್ಕ್​ನ ಹೊರಗಡೆ ಮುನಿರತ್ನ ಧರಣಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಆಗ ಡಿಕೆಶಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಾಗೂ ಮುನಿರತ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪರಸ್ಪರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.

MLA muniratna protest against bengaluru nadige program by dcm d k shivakumar
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಆಕ್ರೋಶ (ETV Bharat)

ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗಾಗಿ ಈ ತರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುನಿರತ್ನ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ರಾಮನಗರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಅವರ ಜೊತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಯಾರಿದ್ದರೋ ಅವರನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕುಸುಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ರಾಮನಗರದಿಂದ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿ ಟೋಪಿ ಬಾ ಅಂತಾ ಕರೆದು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತ ನಡೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ, ರಾಮಾಯಣ ನಡೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ, ಈಗ ಆರ್​​.ಆರ್.ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಎಂಎಲ್​ಎ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾ?. ನನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುನಿರತ್ನ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ತಮ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ: ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂದು ಸಾರಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಡಿಸಿಎಂ ಅಹ್ವಾನ ಕೊಡುವುದು ಇರಲಿ, ಗೌರವವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೊದಲು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಸಿಎಂ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿಎಂ ಅವರ ತಮ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷ ತೀರಿಸೋಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೊರತು, ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಿಮಿಕ್ ಎಂದು ಮುನಿರತ್ನ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕಾಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್ ಗೀತೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಈ ತರಹ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಡರೆ ಕ್ರಮ ಅಂತಾರೆ.‌ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಏಯ್ ಕರಿ ಟೋಪಿ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲ, 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಅಂದಿರುವುದು. ಇಬ್ಬರ ಫೊಟೋ, ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಗೋ ಇದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಹೇಳಿದರು.

ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು ಹೇಳಿ?. ಡಿ.ಕೆ.ರವಿ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಎಂಎಲ್ಎ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಅವರ ಜೊತೆ, ಶಾಸಕರಾಗಿ ನಾನು ಇರಬೇಕು ತಾನೆ?. ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾರು?. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹೋಗಿ ದೂರು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್​ಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ. ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಏಜೆಂಟ್​ಗಳು ಎಂದು ಮುನಿರತ್ನ ಆರೋಪಿಸಿದರು.‌

ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್​ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತರುವ ಕೆಲಸ ಇದು: ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, RSS ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಗೌರವ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮುನಿರತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್​ಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅವರೇನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇನು ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಬಿಎ ಮೀಟಿಂಗ್​​ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

