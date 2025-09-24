'ಬಸವ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರದ್ದು ಉಚ್ಚಾಟನೆಯೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೂ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಪೀಠಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ'
ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಪೀಠದಿಂದ ಬಸವ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರದ್ದು ಉಚ್ಚಾಟನೆಯೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೂ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಪೀಠಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : September 24, 2025 at 6:12 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: "ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಪೀಠದಿಂದ ಬಸವ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರದ್ದು ಉಚ್ಚಾಟನೆಯೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೂ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಪೀಠಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕಳ್ಳರ ಕೂಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಿ.ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಸವ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶ್ರೀಗಳು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಶ್ರೀಗಳು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಎಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್, ಉತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾತನಾಡುವವರು ನಾಲಾಯಕ್ಕರು, ಮೂರ್ಖರು" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಬರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
"ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣವರು ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತಿದ್ದರು. ಅವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರು ಎರಡು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಿಯಾ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾ ಅಥವಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾ ಅಂತಾ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಲಿಂಗಾಯತ, ಕುರುಬ, ಬಣಜಿಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒಡೆದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ದಿವಂಗತ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಹಿಂದೂ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ವಿಷಯ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಎಂದರೆ ಮೂಕ ಬಸವಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಳಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುತ್ತಿದ್ದರು, ಕೆಲವರು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವ ಊರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬಾರದು, ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊರಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ, ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹುಷಾರಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ತಾಕತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನ್ನನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ: ಬಸವ ಜಯಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದಿಂದ ಬಸವ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಚ್ಚಾಟನೆ: ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್