ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬೃಹತ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್​​​ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಎಂಐಟಿ

ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್​ಗಾಗಿ ಎಂಐಟಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಬೃಹತ್ ಭಾವಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 20, 2025 at 6:25 PM IST

ಮೈಸೂರು: 80 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ 100 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ (86,111 ಚದರ ಅಡಿ) ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ, ನಗುನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಎಂಐಟಿ)ವು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಸೆ.15ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಎಂಐಟಿ) ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಯಿ ಕ್ಯಾಡ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ.

ದೇಶ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ದಿವಾನರಾದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ 164ನೇ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 86,111 ಚದರ ಅಡಿ ಬೃಹತ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ವರ್ಲ್ಡ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬೃಹತ್ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್, 40 ಮಿಮೀ ಜಲ್ಲಿ, ನೈಲಾನ್ ದಾರ, ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ಕ್ಯಾಡ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಬಿ. ಜಿ. ನರೇಶ್‌ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಎಸ್. ಮುರಳಿ, ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಸಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಕ್ಯಾಡ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕ ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಲೈಟ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಯೋ ಪೋಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.


ಈ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 5 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆ. 16 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಗಿನ್ನೆಸ್​ ವರ್ಲ್ಡ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಎಂಐಟಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಹೆಚ್. ಕೆ. ಚೇತನ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಜಿಯೋ ಪೋಟ್ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಬೃಹತ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ವರ್ಲ್ಡ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಾಗಿ ಗಿನ್ನೆಸ್​ ದಾಖಲೆಯ ಕಂಪನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

