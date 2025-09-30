ETV Bharat / state

ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ, ಮುಖಭಂಗ ಆಗಿಲ್ಲ: ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ‌ ಮೊದಲ ಮಾತು

ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್​ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಸೋಲಿನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

MINISTER SATISH JARKIHOLI
ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2025 at 7:25 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎನ್ನುವ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೋಲು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಖಭಂಗ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಸೋತೆವು ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಗೆಲುವು ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬೇಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಸೋತರೂ ಸೋಲು ಸೋಲೇ. ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕಿತ್ತು‌. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ‌ ಮೊದಲ ಮಾತು (ETV Bharat)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಕೆಟಗರಿ ಪ್ರಕಾರ ಏಳೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮತಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಸಹಕಾರಿ ರಂಗ ನಮಗೆ ಹೊಸದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು 12 ಸಾವಿರ ವೋಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು 20 ಸಾವಿರ ವೋಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಮತದಾರರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.

ಹಣ ನಿಮ್ದು, ಗಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಕತ್ತಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಹೋದರು. ಆದರೆ, ಬಹಳ ಮತಗಳು ತಿರಸ್ಕಾರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಊರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತವರೇ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ಸತೀಶ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದರು.

ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರು ಲಿಂಗಾಯತ ವಿರೋಧಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಚುನಾವಣೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ವಿರೋಧಿಗಳು ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.‌

ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಘನತೆ, ಗೌರವ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂಪಿ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು. ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಜಗಳವಿತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೇ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರು ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯಿತು. ನಾವು ಯಾರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಹುಕ್ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅವರು, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಟರ್ಜಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ‌ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಗೋಕಾಕ್ ಮಾಡೆಲ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ, ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇದೆ, ಆಸ್ತಿ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತಾ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ರೀತಿ ಭಾಷಣ, ಅಪಪ್ರಚಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸೋಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮತ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾದೆವು. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ‌ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದೇನು ಹೊಸತಲ್ಲ ಎಂದರು.

ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕದ ಓರ್ವ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಲೀಡರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ, ರಾತ್ರಿ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಸೊಸೈಟಿ ಗೆದ್ದರೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಲೀಡರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಎಂತೆಂಥವರಿಗೋ ಲೀಡರ್ ಆಗಲು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಮುಂದೆ ಗೋಕಾಕ್, ಅರಭಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೇಡ ಎಂದವರು ಯಾರು? ಯಾವುದೇ ಗಡಿ ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ನಾವು ಕೇಳದೇ ಹೋಗಬಹುದು, ಅವರು ಕೇಳದೇ ಬರಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಜೊಲ್ಲೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ಕೆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಡೆಡ್ ಹಾರ್ಸ್. ಅವರ ರಾಜಕಾರಣ, ವಿಚಾರಗಳು ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಭಾಷಣ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಛೇಡಿಸಿದರು.

ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ಕತ್ತಿ ಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯೆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದ್ದು ಜೊಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕತ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಲಿಗೆ ಪಿಎ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದವರು ಪಿಎಗಳೇ. 2018ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಪಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಪಿಎಗಳಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು ಎನ್ನಲು ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐದು ವರ್ಷ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಹುಕ್ಕೇರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಎಲ್, ಎಂಪಿ, ಜಿ.ಪಂ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಹುಕ್ಕೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಚುನಾವಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಜಯೋತ್ಸವ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವಿರೋಧಿಗಳು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈಯಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಗಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು.

ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಒಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಒಗೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಚುನಾವಣೆ. ಅ.19ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದರೂ ಅ‌.10ಕ್ಕೆ ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ದಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕರಾದ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ, ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ ನಾವಲಗಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್​​ಗೆ ಮೊದಲ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ: ಗೆದ್ದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ನಾಯಕತ್ವ?

For All Latest Updates

TAGGED:

HUKKERI POWER CO OPERATIVE SOCIETYBELAGAVIFORMER MP RAMESH KATTIಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆMINISTER SATISH JARKIHOLI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

396 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಡೇಂಜರಸ್​ ಬೌಲರ್​ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ

'ವರಾಹ ರೂಪಂ' ಬರೆದ ಸಾಹಿತಿಯಿಂದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ಕ್ಕೂ 2 ಹಾಡು: ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಸಂದರ್ಶನ

ಹಿನ್ನಡೆಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ: ಸವಾಲು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಥೀಮ್ ಕೆಫೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಲಿಖಿತಾ ಸಮಿನೇನಿ; ಈಗ 100 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತೆ!

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆ್ಯಡ್​-ಫ್ರೀ ‘YouTube Premium Lite’: ಅಲ್ಲಿ ₹700, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.