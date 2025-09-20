ETV Bharat / state

ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಖರೀದಿ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಹೊಸ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಖರೀದಿ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 20, 2025 at 6:11 PM IST

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ(ಬೆಳಗಾವಿ): "ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್​ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೂತನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ‌ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಲು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮುಂಚೆಯೂ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

"ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಹಳೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಈ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇತ್ತು. ಆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ (ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ) ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್​ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ"- ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಸಚಿವ

ಹೊಸ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ವಿಶೇಷತೆ?: ಆಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಡಬಲ್‌ ಎಂಜಿನ್‌ನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಐವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್‌ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಚಾಪರ್‌ ಸೀಟ್‌ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಿತ ವೈರ್‌ಲೆಸ್‌ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಖರೀದಿ (ETV Bharat)

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​: ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮೀಪದ ಜಕ್ಕೂರು ಏರೋಡ್ರೋಮ್​ಗೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೂತನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ''ಶೀಘ್ರ ನೂತನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನೀಲ್‌ ಹನಮಣ್ಣವರ, ಅಲಿ ಗೊರವನಕೊಳ್ಳ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.

