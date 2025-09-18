ETV Bharat / state

ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮತಗಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ

ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮತಗಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Minister Priyank Kharge
ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2025 at 3:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: "ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ ಮತಗಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆಳಂದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತಗಳವು ಆರೋಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "2023ರ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ 7,250 ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಏಕಾಏಕಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್​ಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು.‌ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ 6018 ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ 28 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಉಳಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಹತ್ತಾರು ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ವೋಟ್​ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್‌ಗಳು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಗುಜರಾತ್​ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿಐಡಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್​ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್​ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದರು. ಎಲೆಕ್ಷನ್​ ಕಮಿಷನ್​ ಅವರು ಹೇಗೆ ಲಾಗಿನ್​ ಕೊಟ್ಟರು?. ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ವರ್ಷವಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಎರಡು ವರ್ಷವಾದರೂ ಇವರು 18 ಪತ್ರ ಬರೆದರೂ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್​ನಿಂದ ಬರಬೇಕು‌. ಎಲೆಕ್ಷನ್​ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ‌. ತನಿಖೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

"ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಿರಿ. ಇದೇನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲೋಪಗಳ ದಾಖಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗದರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗದರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ತನಿಖೆಗೆ ಮರು ಜೀವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್​ ಕಮಿಷನ್​ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಎಸಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ BLAಗಳು ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಾಯಿತು. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಸತ್ಯಗಳು ಹೊರ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದರು.

"ನಾವು ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್​ ಫೋನ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಡಿವೈಸ್​ ಐಡಿಗಳು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು. ಓಟಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್​ ಕಮಿಷನ್​ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಫಾರ್ವರ್ಡ್​ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ‌ಎಂದರು.

"ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಣಕಿಸುತ್ತಿದೆ, ಜನರು ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ: ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್​

For All Latest Updates

TAGGED:

BENGALURUಮತಗಳ್ಳತನ ಆರೋಪಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆPRIYANK KHARGE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಮಹಿಳೆ ಸಾವು; ತಾಯಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು

ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಹಿ-ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಕೆಲವು ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ-ಇಳಿಕೆ

ಇಸ್ರೋಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್​! ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಸೈರನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.