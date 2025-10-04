ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ: ನಾ.ರಾ.ಲೋಕೇಶ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ತಿರುಗೇಟು
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಚಿವ ನಾ.ರಾ.ಲೋಕೇಶ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ''ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ.. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ.. ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ'' ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಚಿವ ನಾ.ರಾ.ಲೋಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಂಧ್ರ ಸಚಿವ ನಾ.ರಾ.ಲೋಕೇಶ್ ಆಹ್ವಾನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ''ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂಡವಾಳ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಅಮರಾವತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲಾ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
''ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ರಸ್ತೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಪದೇ ಪದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ'' ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕಲ್ವಾ?: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ''ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ದುಡಿಮೆ ಬೇಕು, ಬೆವರು ಬೇಕು, ತೆರಿಗೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕಲ್ವಾ? ಕೆಲವೇ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು. ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?'' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
''ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ ಅವರದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಸಾರ್ಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ, ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲಿಹೋದರು'' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಇವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೆಂಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಹೆಂಗೆ ಗೆದ್ದು ಬರುತ್ತಾರೋ?: ''ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೇ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಚಿ.ನಾ.ರಾಮುನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ಜನಗತಿ ಕಾಲಂ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಅಂತಾ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಇವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲು ಅವರು ಘರ್ ವಾಪ್ಸಿ ಮಾಡಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಸರ್ವೇ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಮತಾಂತರ ಆಗುತ್ತಾರಾ?. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗಲೂ ಮತಾಂತರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾರಾ?. ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ? ಇವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೆಂಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಹೆಂಗೆ ಗೆದ್ದು ಬರುತ್ತಾರೋ? ಮೊದಲು ಜೋಶಿಯವರು ಘರ್ ವಾಪ್ಸಿ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಘರ್ ವಾಪ್ಸಿ ಆಗಲಿ'' ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
