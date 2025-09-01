ETV Bharat / state

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ vs ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ ಕಿತ್ತಾಟ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ

ಬಿಜೆಪಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚಲೋ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ vs ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ ಕಿತ್ತಾಟ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (ETV Bharat)
Published : September 1, 2025 at 3:59 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ vs ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ ಕಿತ್ತಾಟ ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ವಿಕಾಸಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರುತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ಎಸ್​ಐಟಿ ರಚನೆಯಾದಾಗಲೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚಲೋ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಬಿಐ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತು. ಸಿಬಿಐ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯದ 74 ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಸಿಬಿಐ, ಎನ್​​ಐಎ ತನಿಖೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೇಸ್​​ಗಳೇ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಕೇಸ್​​ ತನಿಖೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?. ಎನ್​ಐಎಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?. ‌ಈಗಾಗಲೇ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಸಿಎಂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದರೆ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕೇಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಕುರಿತು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಎಂದರು.

ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ ಜಗಳವನ್ನು ತಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚಲೋ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಚಲೋ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಭಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್​ ಕನ್ನಡದ ಸಾಧಕಿ: ಭಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ, "ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಹಿತಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಂತಲೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿಯೋ? ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೇ?. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಭಾನು ಅವರನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ?" ಎಂದರು.

ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವವೇ?. ಇವರಿಗೇನು ಅಷ್ಟು ಕಳಕಳಿ. ಟಿಪ್ಪು, ಹೈದರಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದಸರಾ‌ ಆಚರಣೆ ನಿಂತಿತ್ತಾ?. ಆಗಲೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.‌ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಏನೂ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಇವರೇ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ವಕ್ತಾರರಂತೆ ಆಡ್ತಾರೆ.‌ ಇವರದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

