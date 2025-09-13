ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗೂ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು : ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ

ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

minister-madhu-bangarappa
ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ : ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗೂ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಗೆದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು - ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಆರೋಪದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅದು ಏನು ಅಂತಾ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಎಫ್​​ಎಸ್​​ಎಲ್​​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಫ್​ಎಸ್​ಎಲ್​​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆನಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ದೇವೇಗೌಡರು ಇದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ; ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಸಕ ಸಂಗಮೇಶ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇವೇಗೌಡರು ಇದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರೆ ದೇಶ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೈ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ಹಾಸನ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು, ದೇವರು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಆದಾಗ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಮದ್ದೂರು ಇರ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಕಾನೂನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಯಾಕೆ ಧರ್ಮ ಯೋಧರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಜೆಡಿಎಸ್​​ನವರು ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದಾರೆ ಇವಾಗ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್​​ಐಟಿ ಮಾಡೋವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳ್ತಿದ್ದರು, ಅದರ ವರದಿ ಬರೋ ವರೆಗೂ ಕಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಬಿಐ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅವರು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಬಿಐಗಿಂತ ಎಸ್​​ಐಟಿ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ : ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 13,500 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ 5000 ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 18,500 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಆದರೆ ಆಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3500 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​: ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸುಮೋಟೊ‌ ಪ್ರಕರಣ

For All Latest Updates

TAGGED:

PRO PAKISTAN SLOGANFSLಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪDAVANAGEREMINISTER MADHU BANGARAPPA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಜೇಡ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಬೆಸ್ಟ್​: ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್​​​ಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

'ಕಾಂತಾರ'ದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು: 'ರಿಷಬ್​ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನ' ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ದಿಲ್ಜಿತ್​ ದೋಸಾಂಜ್​

26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, 7 ಸೀಟರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಆದ್ರೂ ತಗ್ಗಿದ ಈ ಕಾರು ಮಾರಾಟ!

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಹಸಿಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.. ಅದರ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇರೆ!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.