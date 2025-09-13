ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗೂ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು : ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 13, 2025 at 1:25 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ : ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗೂ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಗೆದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು - ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಆರೋಪದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅದು ಏನು ಅಂತಾ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆನಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವೇಗೌಡರು ಇದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ; ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಸಕ ಸಂಗಮೇಶ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇವೇಗೌಡರು ಇದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರೆ ದೇಶ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೈ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಹಾಸನ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು, ದೇವರು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಆದಾಗ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಮದ್ದೂರು ಇರ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಕಾನೂನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಯಾಕೆ ಧರ್ಮ ಯೋಧರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದಾರೆ ಇವಾಗ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಮಾಡೋವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳ್ತಿದ್ದರು, ಅದರ ವರದಿ ಬರೋ ವರೆಗೂ ಕಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಬಿಐ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅವರು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಬಿಐಗಿಂತ ಎಸ್ಐಟಿ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ : ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 13,500 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ 5000 ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 18,500 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಆದರೆ ಆಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3500 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
