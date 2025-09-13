ETV Bharat / state

'ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ'; ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ

ಮದ್ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಬಿಜೆಪಿಗರು, ಮಣಿಪುರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏಕೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

Minister Madhu Bangarappa
ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2025

2 Min Read
ದಾವಣಗೆರೆ: ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವವರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.

ಪಾಕ್ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಸಿದ ಅವರು, ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ.‌ ಈ ಕುರಿತು ಎಫ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ ವರದಿ ಬರಲಿ. ಆದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವರದಿ ನಂತರ ನಿಖರತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದು ನಿಜ ಎಂದು ವರದಿ ಬಂದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.

ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಏಕಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಇರಲಿಲ್ಲವೆ? ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಏನು? ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಬೇಕಾದ ಸೈನಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇಶ - ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕುರಿತು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮಣಿಪುರ ಭೇಟಿಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ: ಮದ್ದೂರಿನ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಏಕಾಯಿತು, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿಯವನು ಬಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಮದ್ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಬಿಜೆಪಿಗರು, ಮಣಿಪುರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏಕೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು?. ಮದ್ದೂರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡಂತೆ, ಮಣಿಪುರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ಗಂಟಲಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಯಾವತ್ತೋ ಘಟನೆ ಆಗಿರುವ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ಪಾಕ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ಬಿಡ್ತಾನಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಂಬರ್ ಒನ್. ವಿಧಾನಸೌದದ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಹೊರಗೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ, ಬೇಟಿ ಪಢಾವೋ ಅಂತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು. ಆದರೆ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಇವರದ್ದು. ಕಸ ಮತ್ತು ಪೊರಕೆ ನಮ್ಮದು. ಆದರೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಫೋಟೋ ಇವರದ್ದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆ ಅಣುಕಿಸಿದ ಅವರು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸಹ ಮಾಡಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ‌

ಹಾಸನ ದುರಂತ: ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಘಟನೆ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಬದ್ದ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಜನರ ಮುಂದೆ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗುವುದು,. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಷಾರಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಸನ ದುರ್ಘಟನೆ; ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಮರಿದ ಕನಸು; ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಮಿಥುನ್​ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ

