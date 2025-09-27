ETV Bharat / state

ನಾನು ಬಸವ ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ಇರುವವನು, ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದೇ ಬರೆಯಿಸುವೆ: ಸಚಿವ ಎಂ. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಸಚಿವ ಎಂ. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದೇ ಬರೆಯಿಸುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವ ಎಂ. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ (ETV Bharat)
Published : September 27, 2025 at 6:01 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದು ಬರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂ. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ.

ನಾನು ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಂತಲೇ ಬರೆಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಲಿಂಗಾಯತ. ವೀರಶೈವ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವೀರಶೈವರು ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವರು. ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಬಸವ ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ಇರುವವನು. ಹೀಗಾಗಿ, ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದು ಬರೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರಶೈವರು ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ವೀರಶೈವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ವೀರಶೈವ ಆಚರಣೆ ಬೇರೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಆಚರಣೆಯೇ ಬೇರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಲಿಂಗಾಯತರು, ವೀರಶೈವ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ವಾ? ಮೈಸೂರು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಮದ್ರಾಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಚತುರ್ವರ್ಣದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜೈನರು, ಸಿಖ್ಖರು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮದ್ರಾಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೈವರು, ವೈಷ್ಣವರು, ಲಿಂಗಾಯತರು ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಜೈನರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳೇ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ವರ್ ತೊಂದರೆ, ಆ್ಯಪ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ: ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕವು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್1 ಬಿ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಐಟಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ, ಔಷಧ ತಯಾರಿಕೆ ಮೇಲೂ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲಿದೆ. ದೇಶಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೇರ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಒಲೈಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಇಂದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪಾಟೀಲ್​ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಕಾಂತಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇಳೆ ಸೋಪು ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನ : ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭ 450 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂಬಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜತೆ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂತಾರಾ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 7 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

