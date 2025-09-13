ETV Bharat / state

ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕೋಮು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ : ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ

ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ನಡೆದ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕೋಮು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

GANAPATI IMMERSION TRAGEDY HASSAN ACCIDENT ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ದುರಂತ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ
ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಪಘಾತ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2025 at 2:54 PM IST

ಹಾಸನ: "ಮೊಸಳೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ನಡೆದ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕೋಮು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಅಹಿತ ಚಿಂತಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ದುರ್ವರ್ತನೆಗಳು ಸಹ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್​​ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇದೊಂದು ಕರುಳು ಹಿಂಡುವ ದುರ್ಘಟನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾತಿನಿಂದ ಭರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಮಾತಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ದುಃಖಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯವನ್ನು ಕಲಕುತ್ತವೆ. ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

"ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರಾತ್ರಿಯೇ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಮೃತರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಆಗಲೇ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ" ಎಂದರು.

"ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಡಿಸಿ, ಎಸ್ಪಿ, ಡಿಹೆಚ್‌ಒ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಟ್ರಕ್ ಅಪಘಾತವನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಬೈಕ್​ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ನಂತರ ಪುನಃ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಒತ್ತಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡಿವೈರ್ಡ್​ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರ ಕಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಸಾವು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಚಾಲಕ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದನಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕನ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಕೂಡಲೇ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಸ್​ನಲ್ಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಆತರದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಚಾಲಕನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನ ನಾನಾ ಸಲಹೆ, ಬೇಡಿಕೆ, ಒತ್ತಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಕರ್ತವ್ಯ, ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕೋಮು ಬಣ್ಣ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಅಹಿತ ಚಿಂತಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ದುರ್ವರ್ತನೆಗಳು ಸಹ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

