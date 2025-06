ETV Bharat / state

2026 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ: ಬಸವರಾಜ್​ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ - LIKELY TO BE HELD MID TERM ELECTION

2026 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : June 28, 2025 at 9:27 PM IST 2 Min Read