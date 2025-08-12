ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ 2 ಎ ಮತ್ತು 2 ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಬೆಟ್ಟಹಲಸೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದ ಪ್ರಸಂಗ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು.
ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು, ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ 2 ಬಿಯ ಬೆಟ್ಟಹಲಸೂರು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಡಿಪಿಆರ್ನಂತೆ ಈ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಶಾಸಕರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಇದೆಯೆಲ್ಲಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕಿಚಾಯಿಸಿದರು.
ಎಂಬೆಸ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ: ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂಬೆಸ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಬೆಟ್ಟದಹಲಸೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 120 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. 110 ಕೋಟಿ ಭರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎಂಬೆಸ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಹಣ ಭರಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಹಲಸೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹಂತ 2ಬಿಯ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದುನಿಂತ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು, ನೀವು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರೋ?, ಎಂಬೆಸ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ನವರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರೋ? ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುನಿರತ್ನ ಹಣ ಕೊಡಲಿ: ಆಗ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 70-80 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಮುನಿರತ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಲ್ದಾಣವೆಂದೇ ಹೆಸರಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದರು.
ಆಗ ಮುನಿರತ್ನರವರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಪಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು, ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ನಿಲ್ದಾಣ ಬೇಡ ಎಂದರೆ ನನಗೂ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಗ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ನಾನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜ. ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಮಾತೇ ಅಂತಿಮ: ಮತ್ತೆ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಎಂಬೆಸ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ನವರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳದಿದ್ದರೂ ಡಿಸಿಎಂ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಆಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಎದ್ದುನಿಂತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಒಂದು ಧಮಕಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯದ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹಲಸೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡಬೇಕೋ, ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮುನಿರತ್ನರವರೇ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೈವೇಟ್, ಶಾಸಕರದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
