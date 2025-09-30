ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಹಾರ ದಸರಾ: 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 10 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ದಸರಾ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
Published : September 30, 2025 at 10:05 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ದಸರಾದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಹಾರ ದಸರಾ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಒಂದೆಡೆ ನೆರೆದಿದ್ದವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಫುಲ್ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿ ನಾಮುಂದು, ತಾಮುಂದು ಎಂದು ಇಡ್ಲಿ, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಕೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 10 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿ 12 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಭಾಗದ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮದನ್ ಅವರು ಹತ್ತುವರೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.
ಆಯೋಜಕರಾದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆಹಾರ ದಸರಾವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಸ್ಫರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನವವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು" ಎಂದರು.
12 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಕೇಶ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯವರನ್ನು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೆದ್ದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. 2108ರಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ತಿಂದು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಸರಾದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಹಾರ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಲೆನಾಡ ದಸರಾ: ಯುವ ದಸರಾದ ರಂಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಟ ಶಿವಣ್ಣನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಸಾಂಗ್ಸ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಘಮ