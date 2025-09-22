ETV Bharat / state

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ‌ "ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿ" ಅಭಯ: ಇದು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಗೆಳತಿ

'ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿ' ತಂಡ 2025ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಈವರೆಗೆ 4,869 ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡು 2,08,869 ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ.

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ‌ "ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿ" ಅಭಯ: ಇದು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಗೆಳತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2025 at 4:54 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಹೆಚ್.ಬಿ‌. ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ರೈಲು ಏರುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ, ಆತಂಕ ಮೂಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು 'ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿ' ದೂರ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ.

ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಯಾಣ, ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಏರಿ- ಇಳಿಯುವ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಿಸಲು 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಇಲಾಖೆ 'ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿ' ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಚುರುಕಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂಟಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿಯಾಗಿ ಅಭಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿ ತಂಡ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ‌ "ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿ" ಅಭಯ (ETV Bharat)

2,08,869 ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೆರವು: ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಆ‌ರ್​ಪಿಎಫ್​)ಯ 25 ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು 10 'ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿ' ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 2025ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಈವರೆಗೆ 4,869 ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡು 2,08,869 ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ತಂಡ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರು 139 ಹೆಲ್ಪ್​ಲೈನ್​ ಅಥವಾ ರೈಲ್​ ಮದದ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿ ತಂಡದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಕನಮಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿ, "ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿ ಯೋಜನೆ 2020ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 2025ರಲ್ಲಿ 4,869 ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡು 2,08,869 ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈ ತಂಡ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ‌ "ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿ" ಅಭಯ (ETV Bharat)

ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು: "ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಒಂಟಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಾವು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ತಂಡಗಳಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 25 ಜನರು ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಅರಸಿಕೇರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ‌ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ".

"ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ಹಾಗೂ ಸಹೇಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ‌ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿಗಾವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಲುಪಬೇಕಾದ ತಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪುವರೆಗೂ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ: ಮಹಿಳಾ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡಗಳು ರೈಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಕೋಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಅವರ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 139 (ರೈಲ್‌ಮದತ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ ಮೂಲಕ) ಅಥವಾ 182ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನಿತ್ಯ 13 ಸಾವಿರ ಒಂಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾಥ್​: ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಆಯ್ದ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಬೋಗಿ ಏರುವುದರಿಂದ ಇಳಿಯುವವರೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 250 ತಂಡಗಳು 500 ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸರಾಸರಿ 13 ಸಾವಿರ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಂಡ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿರ್ಭಿತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ, ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಬರೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ: ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸೂಚನೆ

