ETV Bharat / state

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಬಾಣಂತಿ ಸಾವು; ಡಿಹೆಚ್​ಒ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಮೃತ ಬಾಣಂತಿಗೆ 15ರ ಸೋಮವಾರ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಜೆರಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

CHIKKABALLAPUR GAURIBIDANUR HOSPITAL C SECTION DELIVERY ಬಾಣಂತಿ ಸಾವು
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಬಾಣಂತಿ ಸಾವು: ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ ಡಿಎಚ್​ಓ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2025 at 10:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ಶವವನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಮೃತ ಬಾಣಂತಿಯನ್ನು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೊಂಡೇಭಾವಿ ಹೋಬಳಿ, ಪುಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 30 ವರ್ಷದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಜೆರಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮೃತ ಬಾಣಂತಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ಬಾಣಂತಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಅಲ್ಲೀಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಬಿ-ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಬಿ-ನೆಗಟಿವ್ ಎಂದು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಒ-ನೆಗಟಿವ್ ರಕ್ತವನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಲೋ ಬಿಪಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡಿಹೆಚ್​ಒ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಡಿಹೆಚ್​ಒ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು ಅವರು, "ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹೆರಿಗೆಯಾದಾಗಲೂ, ಅಂದರೆ 2ನೇ ಬಾರಿ ಹೆರಿಗೆ, ಮಗುವಿನ ಗಾತ್ರ ಅಧಿಕವಿದ್ದಾಗ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಣಂತಿಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಬಾಣಂತಿಯನ್ನು ಹೆರಿಗೆಗೂ ಮುನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದುದರಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿಜೆರಿಯನ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಾ. ಶ್ವೇತ ಅವರು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸದೇ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಿದರೆ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ವೈದ್ಯರು ಬಾಣಂತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ".

"ಇದಾದ ಬಳಿಕ ICUನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆರಿಗೆ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಲು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕೊನೆಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗೆಯುವ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಟೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ-ನೆಗೆಟಿವ್​ ಎಂದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿ-ಪಾಸಿಟಿವ್​ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ-ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಆ ರಕ್ತ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿ-ನೆಗೆಟಿವ್​ ಗುಂಪಿನ ರಕ್ತ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಒ-ನೆಗೆಟಿವ್​ ಹಾಕಿದ್ದರು".

"ಆದರೂ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಜತೆಗೆ ಐಸಿಯುವಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸಿದ ವೈದ್ಯರ ಜತೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ವೈದ್ಯರು ಬಾಣಂತಿಯನ್ನು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಂಗಳವಾರ 16ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಾಣಂತಿಗೆ ಮೇಲಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಪ್ರಕರಣವೂ ಆಗಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಅದರ ವರದಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ".

"ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ವೈದಕೀಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ನಂದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವೈದ್ಯೆ ಹರಿಣಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ತನಿಖಾ ತಂಡ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಅದರ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಮೃತಳ ಪತಿಗೆ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಡಿಹೆಚ್ಒ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹ ಪೀಡಿತನ ಕಾಲು ತುಂಡರಿಸದೇ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯರು: ನೂತನ ಐವಿಎಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ!

For All Latest Updates

TAGGED:

CHIKKABALLAPURGAURIBIDANUR HOSPITALC SECTION DELIVERYಬಾಣಂತಿ ಸಾವುMATERNAL DEATH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಮಹಿಳೆ ಸಾವು; ತಾಯಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು

ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಹಿ-ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಕೆಲವು ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ-ಇಳಿಕೆ

ಇಸ್ರೋಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್​! ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಸೈರನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.