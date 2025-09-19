ETV Bharat / state

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಿಎಸ್ಐ ಆದ ಮರಾಠಿ ವೈದ್ಯೆ!; ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಮೊದಲ ಕುಡಿ

ಅಪ್ಪಟ ಮರಾಠಿ ಕುಟುಂಬದ ವೈದ್ಯೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಿಎಸ್​ಐ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

BELAGAVI MARATHI GIRL GETS RANK IN PSI EXAM ಪಿಎಸ್​ಐ ಆದ ಮರಾಠಿ ವೈದ್ಯೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಮರಾಠಿ ಯುವತಿ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಿಎಸ್ಐ ಆದ ಮರಾಠಿ ವೈದ್ಯೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2025 at 8:24 PM IST

ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಬೆಳಗಾವಿ: ಇವರದು ಅಪ್ಪಟ ಮರಾಠಿ ಕುಟುಂಬ. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲೇ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು, ಇದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಿಎಸ್​ಐ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆಹೆಚ್​ನ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರದ ಡಾ.ಶೃತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಪಟ ಮರಾಠಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು. ಇವರು 2021ರ 402 ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಿಎಸ್ಐ ಆದ ಮರಾಠಿ ವೈದ್ಯೆ (ETV Bharat)

ಶೃತಿ ತಂದೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ, ತಾಯಿ ಸುರೇಖಾ. ಸಹೋದರ ಆಕಾಶ ಎಂಬಿಎ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೃತಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದಿರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ, ಭರತೇಶ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಹೆಚ್ಎಂಎಸ್​ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಬರುವ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯೆ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಶೃತಿ, ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ, ಕೆಪಿಎಸ್​​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ‌ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಿದೆ ಡಾ.ಶೃತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮನದಾಳ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.ಶೃತಿ ಪಾಟೀಲ್, ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣ ಏನಿಲ್ಲ. ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತು ಆ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಎರಡೂ ಭಾಷೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಿಎಸ್ಐ ಆದ ಮರಾಠಿ ವೈದ್ಯೆ (ETV Bharat)

ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ ಮೇಡಂ ನನ್ನ ಮೊದಲ‌ ಪ್ರೇರಣೆ: 2008-09ರಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ ಮೇಡಂ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸುದ್ದಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಜನೀಶ ಮೇಡಂ ಅವರು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೇರಣೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ 2016ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಶೇಖ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಹಿಡಿಯಲು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು: ಬೆಳಗಾವಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ಉರ್ದು, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿ‌ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆಯಲು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಲಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರೆ ಯಾವುದೂ ಕಠಿಣ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಮೂಲತಃ ಮರಾಠಿ ಕುಟುಂಬ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೈ ಹಿಡಿಯಿತು ಅಂತಾರೆ ಶೃತಿ.

ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದ್ದೆ ನನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸು: ನಾನು ಯುಪಿಎಸ್​​​​ಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಯುಪಿಎಸ್​​​ಸಿ, ಕೆಪಿಎಸ್​ಸಿಗೆ ಓದುತ್ತಿರುವುದು ಸಹಾಯ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದ್ದೆ ನನ್ನ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸು. 2022ರಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್​​​​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್​​​​ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನನ್ನದೇಯಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನನ್ನ ಆಶಯ ಎಂದು ಡಾ.ಶೃತಿ ತಮ್ಮ‌ ಕನಸು‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಿಎಸ್ಐ ಆದ ಮರಾಠಿ ವೈದ್ಯೆಯ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)

ಮನೆಯವರ ಸಹಕಾರ ದೊಡ್ಡದು: ನಮ್ಮದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ. ಅಪ್ಪ, ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿ, ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ-ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ‌. ನನ್ನ ಪತಿ ಡಾ. ಋಷಿಕೇಶ ದೇಸಾಯಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡನ ಮನೆಯವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಆಡಳಿತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಡಾ.ಶೃತಿ ಮಹದಾಸೆ.

ಇಂಟರನೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು‌. ಆ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್​ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಾ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್​ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರನೆಟ್ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೀಲ್ಸ್, ಇನ್​​ಸ್ಟಾ, ಫೇಸಬುಕ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇಂಟರನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಡಾ.ಶೃತಿ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಿಎಸ್ಐ ಆದ ಮರಾಠಿ ವೈದ್ಯೆ ಶೃತಿ (ETV Bharat)

ಕನ್ನಡ ಅನ್ನದ ಭಾಷೆ: ಮರಾಠಿಗರಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಇರಲಿ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಅನ್ನದ ಭಾಷೆ. ಆ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆ ಇರಬಾರದು. ಭಾಷೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮರಾಠಿ ಯುವಕರು ಭಾಷಾ ವೈಷಮ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗದೇ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಡಾ.ಶೃತಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹರ್ಷ: ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಶೃತಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದ್ದೂರಿ ಆಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವು ಎಂದು ಶೃತಿ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪರಶುರಾಮ ಪಾಟೀಲ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ, ನಿಷ್ಠೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ ಸೇವೆಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟ ಬೆಳಗಾವಿಯ ವೀರಕನ್ನಡಿಗ

