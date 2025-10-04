ಆಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿನ 3ಡಿ ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ: ಇದು ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ!
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಂತೆ ಅಂತರಿಕ್ಷವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Published : October 4, 2025 at 4:02 PM IST
ವರದಿ-ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ವಿಶ್ವ ಸ್ಪೇಸ್ ವೀಕ್ (ವಿಶ್ವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಾರ)ನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಚರಿಸುವ ಈ ಸಪ್ತಾಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆಕಾಶದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ ಭಾರತದ ಮೊದಲ 3ಡಿ ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದೆ. 2018ರ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಂತೆ ಅಂತರಿಕ್ಷವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ ಅಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಬಾಗಿಲು ಆಗಿದೆ.
ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅನುದಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 8ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟೋ-ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ (ಹೈಬ್ರಿಡ್) ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ 36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್-IIಎ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದ ಎವಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸುಥರ್ಲೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಡಿಜಿಸ್ಟಾರ್ 6 ಸಿಸ್ಟಮ್ನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ, ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ನೈಜದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇದು 18 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದ ಡೋಮ್, 173 ಸೀಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸೀಟ್ಗಳು 15 ಡಿಗ್ರಿ ವಾಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಟದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾನೋ-ಸೀಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮಾನಗೊಳಿಸಿ, ಯಥಾರ್ಥ 3ಡಿ ದೃಶ್ಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಂತಹ ಖಗೋಳೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಶಾಂಘೈ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್ನಂತಹ ವಿಶ್ವದ ಇತರ 3ಡಿ ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ, ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದೊಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ, ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 100 ರೂ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 50 ರೂ. ಶುಲ್ಕವಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ರಜೆಯಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು, "ಈ ತ್ರಿಡಿ ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ ಅಂತರಿಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು! ಭೂಮಿಯಾಚೆಗಿನ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ವರದಿ