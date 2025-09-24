ಮಂಗಳೂರು: ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ; Photoಗಳಿವೆ ನೋಡಿ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಬೃಹತ್ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : September 24, 2025 at 6:45 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಆರಾಧನೆ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಬೃಹತ್ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು.
ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಎಂದರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ. ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನವೀಕರಣ ರೂವಾರಿ, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಬಿ. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ 1991ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ನವದುರ್ಗೆಯರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾರದೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನವದುರ್ಗೆಯರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾರದೆ, ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ನವದುರ್ಗೆಯರ ಬೃಹತ್ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೆಡೆ ನವದುರ್ಗೆಯರನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದಲ್ಲೇ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶಾರದೆ, ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ, ಸಿದ್ಧಿಧಾತ್ರಿ, ಮಹಾಗೌರಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಸ್ಕಂದಮಾತಾ, ಚಂದ್ರಘಂಟಾ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕುಬೇರ ಎಂಬ ಕಲಾವಿದರು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ, ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ನವದುರ್ಗೆಯರನ್ನು ಬೃಹತ್ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಒಂದೊಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಸಹಾಯಕ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಎಲ್ಲಾ ಬೃಹತ್ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಖಜಾಂಚಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, "ಈ ಬಾರಿ ಶಾರದೆಯೊಂದಿಗೆ ನವದುರ್ಗೆಯರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೂ ಶಾರದೆಯೊಂದಿಗೆ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ದಶಕದಿಂದ ಶಾರದೆಯೊಂದಿಗೆ ನವದುರ್ಗೆಯ ಒಂಬತ್ತು ಅವತಾರಗಳನ್ನೂ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇಶದ ನಾನಾ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳ ಆರಾಧನೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 1991ರಿಂದ ಶಾರದೆಯೊಂದಿಗೆ ನವದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ ದಶಮಿ ದಿನ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಕಲಾವಿದ ಕುಬೇರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನವದುರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶಾರದೆಯನ್ನು ನಾವು 18 ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 45 ದಿನಗಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಈ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಗ್ರಹ ರಚನೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ಮೂರ್ತಿ ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
