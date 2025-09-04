ETV Bharat / state

ಮಂಡ್ಯ: ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ಬಳಸಿ ಉದ್ಯಮಿಯ ಮಗನಿಂದಲೇ ತಂದೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ಮೇಲ್; ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ - SON BLACKMAILS FATHER

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರ ಮಗನೇ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

mandya-businessman-son-blackmails-his-father-arrested-by-police
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2025 at 2:16 PM IST

2 Min Read

ಮಂಡ್ಯ: ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರ ಮಗನೇ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಗೂ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ಮೇಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಉದ್ಯಮಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಮಗ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ರಾಣಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸತೀಶ್ ಎಂಬವರೇ ಮಗನಿಂದಲೇ ಬೆದರಿಕೆಗೊಳಗಾದ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಗ ಪ್ರಣವ್ (25), ಮಹೇಶ್, ಈಶ್ವ‌ರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಮ್ ಎಂಬುವರ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರ: ಭಾನುವಾರ (ಆ.31) ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯೋ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮದ್ದೂರು ಪುರಸಭೆ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳು, ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಪ್ರಣಬ್​ ಮೂಲಕ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರಣಬ್, ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್, ಮದ್ದೂರಿನ ಈಶ್ವರ್, ಪ್ರೀತಮ್ ಎಂಬುವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮದ್ದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಉದ್ಯಮಿ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಸತೀಶ್, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯ ದುರಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಗ, ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಅಡಿಯೋ ಕರೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮದ್ದೂರು ಪುರಸಭೆ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್​ ಗ್ರೂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಗನೇ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೀಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಣವ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರು ಹೀಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ತಿ ಹೊಡೆಯಲು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಬೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಸತೀಶ್​, ನನ್ನ ಮಗನಂತೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಡುಪಿ: ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಶಿಶು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕರಣ: ವೈದ್ಯ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ

ಮಂಡ್ಯ: ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರ ಮಗನೇ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಗೂ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ಮೇಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಉದ್ಯಮಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಮಗ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ರಾಣಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸತೀಶ್ ಎಂಬವರೇ ಮಗನಿಂದಲೇ ಬೆದರಿಕೆಗೊಳಗಾದ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಗ ಪ್ರಣವ್ (25), ಮಹೇಶ್, ಈಶ್ವ‌ರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಮ್ ಎಂಬುವರ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರ: ಭಾನುವಾರ (ಆ.31) ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯೋ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮದ್ದೂರು ಪುರಸಭೆ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳು, ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಪ್ರಣಬ್​ ಮೂಲಕ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರಣಬ್, ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್, ಮದ್ದೂರಿನ ಈಶ್ವರ್, ಪ್ರೀತಮ್ ಎಂಬುವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮದ್ದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಉದ್ಯಮಿ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಸತೀಶ್, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯ ದುರಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಗ, ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಅಡಿಯೋ ಕರೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮದ್ದೂರು ಪುರಸಭೆ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್​ ಗ್ರೂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಗನೇ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೀಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಣವ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರು ಹೀಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ತಿ ಹೊಡೆಯಲು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಬೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಸತೀಶ್​, ನನ್ನ ಮಗನಂತೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಡುಪಿ: ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಶಿಶು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕರಣ: ವೈದ್ಯ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ

For All Latest Updates

TAGGED:

MANDYABUSINESSMAN BLACKMAIL CASEBLACKMAIL REAL ESTATE ENTREPRENEURಮಂಡ್ಯ ಮಗನಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆSON BLACKMAILS FATHER

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ರಿಯಲ್​ಮಿ ಹೊಸ ಫೋನ್​ ಸಿದ್ಧ

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ: ತಜ್ಞರ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

'ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಡಿನಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 8 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ': 30 ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಡಿಸಿ ಯಶೋಗಾಥೆ ಹೀಗಿದೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.