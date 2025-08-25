ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 5 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಶವದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹತ್ಯೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೆಳಗಿನಜೂಗಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ (40) ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಹೆಣವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಆತ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಂದ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಶವ: ಪೊಲೀಸರು ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ, 5 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಮುನಿಕೃಷ್ಣನ ಶವ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಧರಿಸಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಶವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಶವದ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಚ್ಚೆ ಗುರುತು ಇದು ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪನೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಶಂಕೆ: ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೃತ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಗ ನಿಕ್ಷಿತ್ ತಂದೆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರಾಜು ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಬಳಿಕ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುನಿರಾಜುಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಪುರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಗುಂಜೂರು ಬಳಿಯ ಹೊಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹೊಟೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದೆವು. ಆದರೆ, ಅವರ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಶವ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಜು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಈಜಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವಂಥವರಲ್ಲ. ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಇದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
