ETV Bharat / state

ಆನೇಕಲ್: ಕ್ರಾಕ್ಸ್​ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಕಚ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು - SNAKEBITE

ಕ್ರಾಕ್ಸ್​ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ದ ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆನೇಕಲ್​ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಆಗಿದೆ.

ANEKAL MAN KILLED BY SNAKE SNAKE HIDING IN A CROCS SLIPER BENGALURU RUSSELLS VIPER ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ
ಕ್ರಾಕ್ಸ್​ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಕಚ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 31, 2025 at 12:50 PM IST

3 Min Read

ಆನೇಕಲ್(ಬೆಂಗಳೂರು)​: ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ‌ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ರಂಗನಾಥ ಬಡಾವಣೆಯ 41 ವರ್ಷದ ಮಂಜು ಪ್ರಕಾಶ್​ ದುರ್ದೈವಿ. ಟಿಸಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಕಿಯಾಗಿರುವ ಮಂಜು ಪ್ರಕಾಶ್​ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಕ್ಸ್​ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಡವಿದ್ದ ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಹಾವು ಕಡಿದಿದೆ.

ಕ್ರಾಕ್ಸ್​ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಕಚ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು: ಮೃತನ ಸಹೋದರನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಮಂಜು ಪ್ರಕಾಶ್​ಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಲಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವಿನ ಮರಿ ಕಚ್ಚಿದ ಅನುಭವ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವಿನ ಮರಿ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ ಕಡಿದಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಓಡಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಹಾವಿನ ಮರಿ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ಹಾವು: ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕನೋರ್ವ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಂಜು ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮಂಜುರ ತಾಯಿ-ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಮಂಜು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ​ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ‌ ಎರಡು-ಮೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಂಜುರ ಸಾವು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು.

ANEKAL MAN KILLED BY SNAKE SNAKE HIDING IN A CROCS SLIPER BENGALURU RUSSELLS VIPER ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ
ಕ್ರಾಕ್ಸ್​ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಕಚ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು (ETV Bharat)

ಸದ್ಯ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಚಪ್ಪಲು ಧರಿಸಬೇಡಿ-ಮೃತನ ಸಹೋದರ: ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮೃತನ ಸಹೋದರ ಹರೀಶ್, "ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್​ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್​​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜ್ಯೂಸ್​ನ್ನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅವನ ಕೋಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ".

"ಇದಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಓರ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾವು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹಾವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಾವು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಗ ಮಂಜುವಿದು ಚಪ್ಪಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಅದಾಗಲೇ ಅಣ್ಣನ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು".

"ಕೊನೆ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ನಾವು ವಿಜಶ್ರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದುಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ 'ತಡವಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು".

"ಅಣ್ಣನಿಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಬಸ್​ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಪರ್ಶಜ್ಞಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅಲರ್ಟ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಹಾಕಿಸಿ, ಜ್ಯೂಸ್​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ವಸ್ಥರಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಜ್ಯೂಸ್​ ನೀಡಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ".

"ಇನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಾವು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್​ ಆಗಿ ಇದ್ದೆವು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತೆ ಇದ್ದರೂ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಯಾಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವಿ ಆ ತರಹದ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ವಿಷ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಡಿ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾರಿನ ಬಂಪರ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ 7 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾವು: ರಕ್ಷಕನ ಮೇಲೆಯೇ ಎರಗಿದ ಹಾವು

ಆನೇಕಲ್(ಬೆಂಗಳೂರು)​: ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ‌ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ರಂಗನಾಥ ಬಡಾವಣೆಯ 41 ವರ್ಷದ ಮಂಜು ಪ್ರಕಾಶ್​ ದುರ್ದೈವಿ. ಟಿಸಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಕಿಯಾಗಿರುವ ಮಂಜು ಪ್ರಕಾಶ್​ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಕ್ಸ್​ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಡವಿದ್ದ ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಹಾವು ಕಡಿದಿದೆ.

ಕ್ರಾಕ್ಸ್​ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಕಚ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು: ಮೃತನ ಸಹೋದರನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಮಂಜು ಪ್ರಕಾಶ್​ಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಲಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವಿನ ಮರಿ ಕಚ್ಚಿದ ಅನುಭವ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವಿನ ಮರಿ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ ಕಡಿದಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಓಡಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಹಾವಿನ ಮರಿ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ಹಾವು: ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕನೋರ್ವ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಂಜು ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮಂಜುರ ತಾಯಿ-ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಮಂಜು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ​ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ‌ ಎರಡು-ಮೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಂಜುರ ಸಾವು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು.

ANEKAL MAN KILLED BY SNAKE SNAKE HIDING IN A CROCS SLIPER BENGALURU RUSSELLS VIPER ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ
ಕ್ರಾಕ್ಸ್​ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಕಚ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು (ETV Bharat)

ಸದ್ಯ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಚಪ್ಪಲು ಧರಿಸಬೇಡಿ-ಮೃತನ ಸಹೋದರ: ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮೃತನ ಸಹೋದರ ಹರೀಶ್, "ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್​ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್​​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜ್ಯೂಸ್​ನ್ನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅವನ ಕೋಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ".

"ಇದಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಓರ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾವು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹಾವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಾವು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಗ ಮಂಜುವಿದು ಚಪ್ಪಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಅದಾಗಲೇ ಅಣ್ಣನ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು".

"ಕೊನೆ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ನಾವು ವಿಜಶ್ರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದುಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ 'ತಡವಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು".

"ಅಣ್ಣನಿಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಬಸ್​ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಪರ್ಶಜ್ಞಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅಲರ್ಟ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಹಾಕಿಸಿ, ಜ್ಯೂಸ್​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ವಸ್ಥರಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಜ್ಯೂಸ್​ ನೀಡಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ".

"ಇನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಾವು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್​ ಆಗಿ ಇದ್ದೆವು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತೆ ಇದ್ದರೂ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಯಾಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವಿ ಆ ತರಹದ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ವಿಷ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಡಿ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾರಿನ ಬಂಪರ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ 7 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾವು: ರಕ್ಷಕನ ಮೇಲೆಯೇ ಎರಗಿದ ಹಾವು

For All Latest Updates

TAGGED:

ANEKAL MAN KILLED BY SNAKESNAKE HIDING IN A CROCS SLIPERBENGALURURUSSELLS VIPER ಕೊಳಕು ಮಂಡಲSNAKEBITE

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಬೀದಿನಾಯಿ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ; ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ, ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?

ಆನ್​ಲೈನ್ ಗೇಮ್​ ನಿರ್ಬಂಧ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ; ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ

ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಥೀಮ್​ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸೆ.1ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.