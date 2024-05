ETV Bharat / state

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಕಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಜೀವ ದಹನ - Car Catches Fire

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 12, 2024, 7:26 AM IST | Updated : May 12, 2024, 10:15 AM IST

ಕಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು ( ETV Bharat )

Last Updated : May 12, 2024, 10:15 AM IST