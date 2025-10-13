ETV Bharat / state

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಿ: ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ

ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ RSS ಟೀಕೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಜನರು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಹೇಳಿದರು.

ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ
ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 13, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಿ. ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಿರೋದು RSS ಅಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಎಂದು ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಿರೋದು RSS ಅಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು. ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಿರೋದು ಮೋದಿಯನ್ನು, ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ RSS ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಜನರು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನೋ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

RSSನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪದ್ದತಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು‌ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ.‌ ದೇಶದ ಜನರು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸೋನಿಯಾ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ: ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಸಿಎಂಗೆ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸಂಘದ ನೂರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕೋಪ, ವಿಕೋಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ನೂರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಹತ್ತಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸಂಘವನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವಾರಸುದಾರಿಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಅಹಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪಕ್ಷ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪಿತಾಮಹರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಅಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ನೀವು ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಕ್ ಪರ ಘೋಷಣೆ, ಗೋಹತ್ಯೆ, ಗೋಭಕ್ಷಣೆಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಡೋರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನೀಚತನ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿದೆ. ಗಾಂಧಿಯವರ ಹತ್ಯೆಗೂ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ನೆಹರೂ ಅವರು ನೇಮಿಸಿದ ಸಮಿತಿಗಳೇ ಹೇಳಿವೆ. ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರಿದ ಇತಿಹಾಸ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ. ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸರ್ಕಾರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರಲಿ. ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ನೀವು ಗೆಲ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೀಳು-ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ: ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೀಳು. ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ ಇದು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ಮಗ ಎನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಆರ್ಹತೆ. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರ. ಬರೀ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಾಂಧವ್ಯ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ನಿಮ್ಮ ಕೀಳು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಜನ ನಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆದು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಿಎಂ ಇಂತಹ ಘನಂದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನು ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೇ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ಯಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ?. ಇವರಿಗೆ ಬಯ್ಯಲು ಹೋದರೆ ನಾವೇ ಕೀಳುಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇವರೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಇಲ್ಲದ ಲೀಡರ್ ಗಳು- ಅಶೋಕ್: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ವಿಪಲ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಅವರಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಆರೆಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು?. ಅವರಪ್ಪನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ. ಅವರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೆಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ನಾವೇ ಬರ್ತೇವೆ, ಆಗ ಅವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಬಿಲ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಮುಳುಗ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಧಮ್ ಇರಬೇಕಾದರೆ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ, ಇನ್ನು ನಮಗೆಷ್ಟು ಧಮ್ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ನಾನೇ ಆರೆಸೆಸ್ ಬೈಠಕ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಧಮ್ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ, ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇವರಿಗೆ ಧಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಗಿರಾಕಿಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಇಲ್ಲದ ಲೀಡರ್ ಗಳು. ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರಿ ಹೋಗುವ ದೀಪ, ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಳಗ್ತಿರುವ ದೀಪ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದೇನೆ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ

BENGALURU
ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ
RSS
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ
GOVINDA KARAJOLA

