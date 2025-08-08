ಬೆಂಗಳೂರು: "ಮತಗಳ್ಳತನದಿಂದಲೇ 2019ರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋತಿದ್ದು" ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತಗಳ್ಳತನದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "2019ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸೋತೆ. ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದೇ ಅದೇ ಮೊದಲು. 2019ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮತಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 5 ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
"ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಕಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೋದಿ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಚುನಾವಣೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಇಡಿ, ಸಿಬಿಐ ಮೂಲಕ ಹೆಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಾಸಕರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಅದೇ ಚಾಳಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ".
"ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತಗಳ್ಳತನವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಜನರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇಶ ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗೆದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮತಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಸ್ಲೋಗನ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಮತದಾನ ಕಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಾನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರು. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ತಯಾರು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ತಯಾರು. ಅವರ ಮೇಲೆ 50 ಕೇಸುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
ಮೋದಿ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, "ಮತಗಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಇಟ್ಟು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಓಟು. ಅದು ಬಡವನಾಗಿರಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಇರಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಓಟು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಮತದ ಹಕ್ಕು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು. ಇದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕಸಿಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
"ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯುವ, ನಾಶ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರದು. ಮನುವಾದಿಗಳು ಮತದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಿಎಂ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
"ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇರಲು ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿ, ನ್ಯಾಯ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬರಬೇಕು. ಚು.ಆಯೋಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಾಯಕತ್ವಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
