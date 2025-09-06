ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: 500 ಕೆ. ಜಿ ತೂಕದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ 5 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ ಮಹೇಂದ್ರ

ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹೇಂದ್ರನಿಗೆ ಮರಳು ಮೂಟೆ ಹೊರಿಸಿ ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
Published : September 6, 2025 at 1:06 PM IST
ಮೈಸೂರು : ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಗೆ ಭಾರ ಹೊರಿಸುವ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 500 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕವನ್ನು ಹೊತ್ತು 5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು 1.30 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ನಾಯಕ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಪರ್ಯಾಯ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರ ಹೊರುವ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹೇಂದ್ರನಿಗೆ ಮರಳು ಮೂಟೆ ಹೊರಿಸಿ ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಗೆ ಗಾದಿ, ನಮ್ದಾ ಹಾಗೂ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟಿ 300 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಮರಳು ಮೂಟೆ ಇಟ್ಟು ತಾಲೀಮಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು 500 ಕೆ.ಜಿ ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಟ ಮಹೇಂದ್ರ, ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಹೇಮಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆ. ಆರ್. ವೃತ್ತ, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೃತ್ತ, ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ, ಬಂಬೂಬಜಾರ್, ಹೈವೇ ವೃತ್ತದಿಂದ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನ ತಲುಪಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಜಪಡೆ ನಾಯಕ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಆನೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಮಹೇಂದ್ರ ಆನೆಗೂ ಭಾರ ಹೊರಿಸಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಆನೆಗೆ ಭಾರ ಹೊರಿಸುವ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆ.22ರಂದು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಿಸಿ, ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಸವಾಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರ ಹೊರಿಸುವ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬನ್ನಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ : 'ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಹೇಂದ್ರನ ಮೇಲಿದ್ದ ಮರಳು ಮೂಟೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ, ಕೆಲ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಾವುತ, ಕಾವಡಿಗಳಿಗೆ ಉಪಹಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅರಮನೆಯತ್ತ ಕರೆತರಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಫಿರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ