ETV Bharat / state

1948ರಿಂದಲೂ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ'ನಿಗೆ ದೇವರ ಜೊತೆಗೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿತ್ಯಪೂಜೆ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1948ರಿಂದಲೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ನಿತ್ಯಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

DAILY WORSHIP OF GANDHIJI
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2025 at 11:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು: ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 156ನೇ ಜನ್ಮದಿನ. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಇಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಂಕನಾಡಿಯ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 77 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1948ರಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ನಿತ್ಯಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಗರದ ಪಂಪ್​ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಪಡೀಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ನಾಗುರಿಯ ಗರೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಗವೂ ಹೌದು. ತುಳುನಾಡಿನ ಅಮರ ಅವಳಿ ವೀರರಾದ ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಗುಡಿಯೂ ಸೇರಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗಾಂಧಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ 1948ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನರಸಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸೋಮಪ್ಪ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು, ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಅದನ್ನು ನಾರಾಯಣಗುರು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯವರ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಅಮೃತಶಿಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಾಂಧಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳು ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳಂತೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಬಾರಿ (ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11.30 ಗಂಟೆ, ಸಂಜೆ 7.30 ಗಂಟೆ) ಆರತಿ ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸತ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಗಾಂಧಿಯ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಜನತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹದ ಸಂಗತಿ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಗುಡಿ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗುಡಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಜೀವಂತ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಬೈದರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕ ಗಂಗಾಧರ್ ಶಾಂತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಿರಿಯರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೂರು ಹೊತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "1948ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರು ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೆನಪು ಇರಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಯಂತಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

DAILY WORSHIP OF GANDHIJIGANDHI JAYANTIಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜನ್ಮದಿನMANGALURU DAKSHINA KANNADAGANDHI TEMPLE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ತಂದೆ ಅಗಲಿಕೆ ನಡುವೆ ರುಚಿ ಸಾಧನೆ: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಆದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ಗೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!

30 ವರ್ಷದವರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೊರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು: ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.