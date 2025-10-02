ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆಯ AKಹಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ; ಗಾಂಧಿನಗರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದರ ಹಿಂದಿದೆ ಕಥೆ!

1934ರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಕೆ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಹರಿಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.

mahatma-gandhi-visited-the-ak-hatti-in-davangere
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಗಾಂಧಿ ನಗರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2025 at 4:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ : ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ : ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಆಂಗ್ಲರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಜನರನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರು 1934ರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಕೆ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಗಾಂಧಿಜೀ ಅವರು ಹರಿಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಕೂಡಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಕೆ ಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ: ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕರನಹಳ್ಳಿ ಶಿಡ್ಲಪ್ಪ, ಮೈಲಪ್ಪ, ಹಾಲಪ್ಪ, ರಾಮಜ್ಜ, ಭೈರಜ್ಜ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಪು ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬಾಪು ಎಕೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಹೊರಟ್ಟಿ ದುರ್ಗಾಂಭಿಕ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಂವಾದದ ಬಳಿಕ ಹರಿ ಜನರು, ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮಹದಾಸೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದರು.

Gandhinagar
ಗಾಂಧಿ ನಗರ (ETV Bharat)

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ವೇಳೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ 50 ಎಕರೆ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ರುದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಚನ್ನಗಿರಿ ರಂಗಪ್ಪಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇಂದಿಗೂ ಆ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.‌

ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದ ಗಾಂಧೀಜಿ: ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕುರಿತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಹರಿಜನ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟ್ಟಿ ದುರ್ಗಾಂಭಿಕ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂದೇ ದಾವಣಗೆರೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿದ ಬಾಪು, ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ (1934ರ ಮಾರ್ಚ್ 02)ರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿಯೇ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದರು.

Durgambika Devi Temple
ದುರ್ಗಾಂಭಿಕ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ (ETV Bharat)

ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ದಿವಾನರಾದ ಸರ್. ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 1937ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ : ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಹದಾಸೆಯಂತೆ ಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಪ್ಯಾರ ಮೆಡಿಕಲ್​ನಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಲ ಹೊರುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದ ಆರ್. ಜಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಚನ್ನಗಿರಿ ರಂಗಪ್ಪ, ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಠದ ಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪನವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು.

Cemetery
ರುದ್ರಭೂಮಿ (ETV Bharat)

ಅಂದು 240 ಅಡಿ ಅಗಲ, 260 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 75ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ದಲಿತ, ಭೋವಿ, ಲಂಬಾಣಿ, ಲಿಂಗಾಯತ, ನಾಯಕರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿಗೂ ಈ ನಿಲಯ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ.

ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಲ್. ಎಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, '1934ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹರಿಜನರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ನಮ್ಮ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿ ಜನರ ಕಾಲೋನಿ, ಮಾದರ ಹಟ್ಟಿ, ಎಕೆ ಹಟ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಬಂದುಹೋದ ಬಳಿಕ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟೆವು. ಇದೇ ಎಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದವರು ವಿಐಪಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇನ್ನು ಸ್ಮಶಾನ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳುವುದು, ಸುಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದೆ.‌ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆತ್ತವನ್ನು ಎಸೆದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಜಾಗವನ್ನು ಹರಿ ಜನರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್​​ಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

mahatma-gandhi-visited-the-ak-hatti-in-davangere
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ (ETV Bharat)

ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ. ಹೆಚ್. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹರಿಜನರ ಕಾಲೋನಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚನ್ನಗಿರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ, ಚನ್ನಗಿರಿ ರಂಗಪ್ಪನವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹರಿಜನರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHATMA GANDHIGANDHINAGARಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿDAVANAGEREGANDHIJI VISITS TO AK HATTI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ತಂದೆ ಅಗಲಿಕೆ ನಡುವೆ ರುಚಿ ಸಾಧನೆ: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಆದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ಗೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!

30 ವರ್ಷದವರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೊರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು: ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.