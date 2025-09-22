ಸೆ.23ರಿಂದ ಯುವದಸರಾ, ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ದತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮಹದೇವಪ್ಪ
Published : September 22, 2025 at 7:09 AM IST
ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸೆ.23 ರಿಂದ ಜರುಗಲಿರುವ ಯುವದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆಯ ರೂಪುರೇಷೆ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೇರುವ ಯುವ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಯುವದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಂದು ಆಗಮಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಯುವ ದಸರಾಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಸಮೂಹ ಆಗಮಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಬೀದಿದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಸೂಚನಾ ಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ, ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ.ಆರ್.ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
ಸೆ. 23 ರಿಂದ 27 ಯುವಸಂಭ್ರಮ: ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆ. 23 ರಿಂದ 27 ರವರೆಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10.30 ರವರೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅಲ್ಲದೇ, ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿಎಸ್ಪಿ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್, ಗಾಯಕ ಜುಬಿನ್ ನೌಟಿಯಾಲ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರೀತಂ ಮತ್ತು ತಂಡ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡುವರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಯುವ ದಸರಾವನ್ನು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ರಿಂಗ್ರೋಡ್ ಸಮೀಪದ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿಯ ಬಯಲು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನೈಟ್ಸ್: ಯುವ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನೈಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೆ. 23 ರಂದು ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂದೇ ಸಂಜೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10.30 ರವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಟ, ನಟಿಯುರು ಹಾಗೂ ಗಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದು ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸೇರಿ ಇತರರು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ವಿಶೇಷ: ಈ ಬಾರಿ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಷರ್ಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯ ದಿನವಾದ ಸೆ.27 ರಂದು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರುವ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್, ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯುವ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ತಮ್ಮ ಕಂಠ ಸಿರಿಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ‘ಮೇರಾ ಕಮಲಿ ಕಮಲಿ ಕಮಲಿ’, ಧೂಮ್ ಮಚಾಲೆ ಧೂಮ್ ಮಚಾಲೆ’, ‘ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ಕಿಯಾ ಹೈ’, ‘ಹೇ ಮೇರಾ ದಿಲ್’, ‘ಮೇ ದೇಸಿ ಗಾರ್ಲ್’ ಹಾಡಿಗೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಫಿದಾ ಆಗಿದೆ.
ಡಿಎಸ್ಪಿ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್: ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಡಿಎಸ್ಪಿ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸೆ. 26 ರಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ತೆಲುಗಿನ ಖೈದಿ, ರಂಗಸ್ಥಲಂ, ಪುಪ್ಪಾ, ಮಿರ್ಚಿ, ಯವಡು, ಡಿಜೆ, ತಮಿಳಿನ ಕಂದಸ್ವಾಮಿ, ಸಿಂಗಂ, ಪುಲಿ ಸೇರಿ ಅಪಾರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಯವ ದಸರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಜೋಶ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರೀತಂ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸೆ. 24 ರಂದು ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜುಬಿನ್ ನೌಟಿಯಾಲ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸೆ.25 ರಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಸಂಜೆ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಗಾಯಕರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
