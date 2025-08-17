ETV Bharat / state

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿದೆ. ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಜಲಪಾತದ ದೃಶ್ಯವು ನೋಡುಗರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಜಲಪಾತ (ETV Bharat)
Published : August 17, 2025 at 10:16 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಕೆರೆಯು ಮೈದುಂಬಿದ್ದು, ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದು ಜಲಧಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮಿನಿ ಜಲಪಾತದ ದೃಶ್ಯವೈಭವವು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಕೆರೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನವರೆಗೂ ಇದೆ. ಕೆರೆಯ ಒಡ್ಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲಭಾಗಗಳು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಾಜನೂರು ಬಳಿಯ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡು ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಕೆರೆಯ ಒಡಲು ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ.

ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಜಲಪಾತ (ETV Bharat)

ನೋಡುಗರ ಮೈಮನ ಪುಳಕಿತ: ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಯು ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗಾಮಿಯಾಗಿ ಹರಿದು, ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೋಡಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 20 ಮೀಟರ್​​​ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕುಮದ್ವತಿಯು ಜಲಧಾರೆಯಾಗಿ ಧುಮುಕುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸ್ಥಳ ಕಲ್ಲು, ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ನೀರು ಧುಮ್ಮುಕ್ಕುವ ದೃಶ್ಯವು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ನೀರು ಹಾಲ್ನೊರೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನದಿಯ ನೀರು ಮಂಜಿನಂತೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಯೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಜಲಪಾತದ ಹತ್ತಿರ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾಲ್ನೊರೆಯ ಹನಿಗಳು ನೋಡುಗರ ಮೈಮನ ಪುಳಕಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕುಮದ್ವತಿಯು ಮುಂದೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಸೇರುವವರೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಜಲಪಾತ (ETV Bharat)

ಮನಸ್ಸಿಗೆ‌ ಮುದ ನೀಡುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ: ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಸಿರು ಹೊತ್ತ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು, ನಡುವೆ ಕಣ್ಣುಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟು ಕಾಣುವ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಕೆಂಚಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಉದ್ಯಾನವನವಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಮಲೆನಾಡಿನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಜಂಜಾಟಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಕೆಲಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವಿರಮಿಸಬಹುದು. ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಈ ತಾಣಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದನೀಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು. ವಾರಾಂತ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡೇ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಜಲಪಾತ (ETV Bharat)

ಕೆರೆಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಆತಂಕ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಕೆರೆಯೂ ಒಂದು. ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಕೆರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕೆರೆಯ ಅಗಾಧತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಭರಣ ಶಕ್ತಿ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಕೆಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದು ನೀರು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲಗ್ರಾಮಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತವೆ. ಕೆರೆಯ ವಡ್ಡು ಏರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ನೀರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಜಲಪಾತ (ETV Bharat)

ತೆಪ್ಪ, ಬೋಟಿಂಗ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ​ ಬೇಡಿಕೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಕೆರೆಯ ವಡ್ಡನ್ನು ಎತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂು ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ಎತ್ತಬೇಕು. ನೀರು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪ, ಬೋಟಿಂಗ್​ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

