ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಬಂದ್​ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

Lunar Eclipse 2025
ದೇವಾಲಯ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 7, 2025 at 11:11 PM IST

2 Min Read

ಮೈಸೂರು: ಖಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ, ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದಲೇ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಾಲ ರಾತ್ರಿ 9.45 ರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1.25ರ ವರೆಗೆ ಮೋಕ್ಷಕಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಶುದ್ಧಿಯಾದ ನಂತರ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿ ಪೂಜೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ದರ್ಶನ ಸಿಗದೇ ವಾಪಸ್ ಹೋದರು. ನಗರದ ಇರ್ವಿನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು.

ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಹುಗ್ರಸ್ಥ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿ: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಾಹುಗ್ರಸ್ಥ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಹಣ ದೋಷ ಇರುವ ರಾಶಿಗಳವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗ್ರಹಣ ದೋಷ ಇರುವವರು ಅಶುಭ ಇರುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿ, ಮೀನ ರಾಶಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಮಕರ ರಾಶಿ, ತುಲಾ ರಾಶಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಶುಭ ರಾಶಿಗಳಾದ ಧನಸ್ಸು, ಕನ್ಯಾ, ವೃಷಭ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿ ಪೂಜೆ: ಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯವೆರೆಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನು ಈ ದಶಕದ ಪ್ರಮುಖ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ‘ಬ್ಲಡ್​ ಮೂನ್​’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಹಣವು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಾವು ನೋಡುವ ಚಂದ್ರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ‘ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ರೇಖೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರೆ ‘ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ’ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಭಾರತದ ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ!

